Услуги массажиста стали почти вдвое популярнее в Новосибирской области

За последние полгода новосибирцы стали гораздо чаще совершать онлайн-покупки. Общее количество удалённых платежей в регионе увеличилось на 20%. При этом средний чек снизился на 18%, до 1 683 рублей, поэтому оборот с января по июль 2025 года не поменялся. Об этом рассказали аналитики ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney).

Если брать рынок онлайн-торговли в целом, то за последние полгода самую большую динамику продемонстрировали небольшие магазины, нарастившие обороты и количество транзакций на 38% и 44% соответственно. А вот оборот крупного бизнеса напротив снизился (-5%), да и число оплат в этом сегменте вырос незначительно, всего на 7%.

— В Новосибирской области быстрее всего растут небольшие онлайн-площадки (с оборотом до 1 млн рублей в месяц). С января по июнь 2025 года количество платежей в таких магазинах увеличилось на 44% по сравнению с июлем-декабрём 2024 года, а их общие обороты стали на 38% выше. При этом средний чек незначительно снизился — на 4%, до 2 066 рублей, — рассказали аналитики.

Средние магазины (с оборотом от 1 до 15 млн рублей в месяц) растут значительно медленнее. За отчётный период их общие обороты увеличились всего на 3%, а количество оплат — на 17%. Средний чек стал на 12% ниже и составил 2 306 рублей.

Наименьшую динамику показывают крупные онлайн-магазины (с оборотом от 15 млн рублей в месяц). За последние полгода общие обороты крупного бизнеса в регионе стали на 5% меньше, а число транзакций выросло на 7%. Средний чек снизился на 11%, до 1 663 рублей.

— Малый бизнес — главный драйвер российского рынка. Конкуренция между игроками разного уровня остаётся крайне высокой, что стимулирует предпринимателей занимать более узкие ниши, искать индивидуальный подход к клиенту и вкладываться в развитие собственных площадок. Похожая динамика наблюдалась в прошлом году и, по нашим прогнозам, сохранится в следующем, — комментирует начальник отдела продаж ЮKassa Никита Цой.

При этом новосибирцы стали гораздо активнее вкладываться в качество жизни. Благодаря этому существенно вырос спрос на услуги частных медклиник, а также на развлечения и спорт. Так, в январе-июне 2025 года обороты медицинских учреждений увеличились на 51% по сравнению с предыдущим полугодием. Платежей стало на 41% больше, а средний чек составил 10 559 рублей (+7%).

Также в первом полугодии 2025 года заметно выросло количество платежей в массажных салонах — на 93% по сравнению с июлем – декабрём прошлого года. Средний чек стал на 74% выше и составил 3 831 рубль, а оборот вырос менее заметно — на 11%.

Помимо этого, жители столицы Сибири остаются продолжают активно закупаться БАДами и спортивным питанием. За отчётный период оборот в этом сегменте стал на 58% выше, число оплат — на 13% больше, а средний чек достиг 9 185 рублей (+39%).

Кроме того, наблюдается стабильный рост спроса на туристические и спортивные товары. За полгода магазины в этой категории нарастили обороты на 7%, а число транзакций — на 10%. Средний чек при этом незначительно уменьшился — на 2%, до 11 885 рублей.

Одновременно растут и число бронирований в гостиницах и отелях. Здесь число транзакций выросло на 11%, а обороты — на 14% по сравнению с предыдущим полугодием. Средний чек подрос на 3%, до 12 466 рублей. При этом турагентства и туроператоры нарастили обороты всего на 2%, а число оплат — на 1%. Средний чек тоже стал больше на 1% и составил 5 579 рублей.

Также в регионе усиливается востребованность регулярных пассажирских автобусных перевозок. За полгода оборот в этой категории вырос на 29%, а число оплат — на 39%, а вот средний чек стал на 7% меньше и составил 710 рублей. По мнению экспертов, такая динамика в данном сегменте объясняется устойчивым трендом на короткие поездки в соседние города и регионы, который наблюдается по всей России.

Положительную динамику демонстрируют и кинотеатры, которые за полгода прибавили 39% к оборотам и 47% — к числу транзакций. Средний чек при этом незначительно снизился — на 5%, до 667 рублей. Оборот платежей за билеты в театры увеличился на 18%, платежей стало на 27% больше, а средний чек составил 1 469 рублей (-7%).

Динамичный образ жизни предполагает быстрое питание. Поэтому за полгода обороты таких заведений общепита стали на 41% выше, число оплат — на 34% больше, а средний чек составил 1 123 рубля (+5%).

Среди прочих развлечений горожане предпочитают читать книги и смотреть интересные фильмы. Так, число оплат в сервисах этих подписок увеличилось на 52%, а средний чек — на 10%, до 313 рублей.

Кроме того, в первом полугодии 2025 года положительную динамику показали онлайн-сервисы для знакомств. Их обороты увеличились на 13%, число оплат — на 8%, а средний чек — на 4%, до 267 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи одежды, обуви и аксессуаров в Новосибирской области на «Яндекс Маркете» за 2024 год выросли на 138%, в целом по Сибирскому федеральному округу — в 2,4 раза. Об этом сообщили аналитики платформы.