Модернизировать «семейную ипотеку» после 1 июля — новая инициатива ВТБ

Для повышения эффективности «семейной ипотеки» и улучшения демографической ситуации в стране ВТБ предлагает внедрить дифференцированную шкалу ставок, снижая их при рождении у клиентов третьего и последующих детей.

Также в кредитной организации предлагают пересмотреть лимиты по госпрограмме, учитывая увеличившуюся за последние годы стоимость жилья в большинстве регионов.

— Например, по данным Минстроя РФ, в первом полугодии текущего года средняя цена 1 кв. м. жилья в Краснодарском крае равна 151,6 тыс. руб, в Нижнем Новгороде — 121,7 тыс. руб. Таким образом, в этих регионах квартира площадью 60 кв. м обойдется клиентам с детьми более чем в девять и семь миллионов рублей соответственно, — пояснили в пресс-службе ВТБ.

Кроме того, немаловажен вопрос площади квартир, которые приобретаются семьями с детьми. Чтобы сделать их проживание комфортным, необходимо повысить максимальную сумму кредита (по аналогии с Дальневосточной ипотекой) или снизить процентную ставку для квартир большой площади (свыше 60 кв. м.), считают эксперты. В рамках повышения госпрограммы кредитная организация выступает за предоставление возможности рефинансировать ипотеку на вторичное жилье клиентам, у которых родился второй и последующий ребенок.

По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, в перспективе необходимо сфокусироваться на многодетных заемщиках, чтобы повысить эффективность программы.

— Безусловно, итоговое решение по развитию «семейной» ипотеки после 1 июля – за правительством и оператором программы. Но для решения основной задачи «семейной» ипотеки – стабильного прироста населения в России – при разработке новой конфигурации программы нужно учесть предложения рынка, — отметил Сергей Бабин.

За шесть лет «семейная ипотека» зарекомендовала себя как эффективный инструмент повышения качества жизни семей с детьми. Спрос на нее за последний год увеличился в три раза.

По итогам четырех месяцев текущего года программой воспользовались 40% ипотечных заёмщиков. Всего с начала ее действия ВТБ провел 264 тыс. сделок на 1,1 трлн руб.