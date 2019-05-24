УБРиР сменил концепцию работы в округах

Центром дивизиона «Сибирь» избран Новосибирск. Офис в столице округа стал головным для пяти регионов Сибири: Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, а также Алтайского края. В составе дивизиона семь подразделений — три в Новосибирске и по одному в близлежащих регионах. Директором дивизиона «Сибирь» назначен Андрей Третьяков, ранее занимавший пост регионального директора Росбанка в Западной Сибири. Примечательно, что управленческий ареал Росбанка практически совпадает с дивизионом УБРиР. Впрочем, как подчеркнул Андрей Третьяков на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь», контурные перемены дивизиона — вопрос ближайшего будущего. В планах банка: открытие подразделений в Восточной Сибири — в Красноярске и Иркутске. В Западной Сибири появится еще оно подразделение в Новокузнецке — в ответ на бицентричность Кемеровской области.

— Новокузнецк — город достаточно развитый и интересный нам в плане продвижения бизнеса, — отметил Андрей Третьяков. — В Кузбассе высок уровень валового регионального продукта, благодаря угольной отрасли и металлургическому производству, очень плотная урбанизация. В Красноярске мы тоже пока не представлены классическими офисами, но отделение там, несомненно, должно быть.

Тем не менее, даже сейчас ни Красноярск, ни Иркутск, ни Новокузнецк не являются в бизнес-топографии УБРиР белыми пятнами. Там пока работают внебанковские точки продаж — так называемые стойки. Этот формат банк использует в городах, находящихся, так сказать, «в режиме освоения», но работают стойки и в регионах полного присутствия, наряду с обычными отделениями. «Чем больше форматов представления бренда, тем лучше», — такова стратегия УБРиР для Сибири.

— В нашем домашнем регионе, в Свердловской области, доля проникновения банка высока, там основная стратегия — защита, — объясняет межрегиональную управленческую нюансировку Андрей Третяков. — То есть сохранение доли рынка, поддержание лояльности. А в Сибири наша стратегия — атака, экспансия. Темпы роста бизнеса в Сибири должны быть выше, чем в домашнем регионе.

Мотивация создания региональных дивизионов — приблизить бизнес-процессы банка к локальной (и весьма разнообразной) конкретике России. Дивизионы имеют широкие полномочия, а для того чтобы механика управления была быстрее, количество уровней управления сокращено с семи до пяти. Больше полномочий передано именно на локальные уровни.

— Локальные продукты для конкретных регионов будут создаваться по итогам наблюдений, анализа потенциала региона. Например, ипотеку мы начали разворачивать именно с Новосибирска, поскольку это крупнейший город Сибири с наивысшей строительной активностью, с самой динамичной урбанизацией, с экономически активным населением. По ипотеке мы работаем в рамках нового законодательства и учли все новые аспекты, — говорит Третьяков. — Мы готовы рассматривать и инфраструктурные объекты — как наш условный западный тезка. Основные условия работы банка в кредитовании — возвратность, срочность и обеспеченность. Если инфраструктурный объект им отвечает и имеет наблюдаемую окупаемость, мы готовы в такой работе участвовать.

Флагманы нового дивизиона выявились уже сейчас, еще в контексте прежней управленческой системы.

— Наиболее активное развитие у нас идет в Новосибирске, Томске, Омске и Барнауле, — констатировал Третьяков. — В этих городах максимальна численность активных клиентов. За прошлый год в целом по дивизиону она увеличилась на 23%. Растут показатели по пассивам, по кредитным портфелям. Депозитный портфель по малому и среднему бизнесу за год увеличился на 45%, кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса за период с начала этого года уже вырос в полтора раза. Территория, казалось бы, сравнительно небольшая, компактная, но ее потенциал очень высок.

Финансист подчеркивает, что спрос со стороны предприятий высок практически на все продукты банка. Наиболее активно в этом сегменте УБРиР развивает торговый и интернет-эквайринг.

Глава сибирского дивизиона заявил, что, в целом, видит большой потенциал для развития многогранных отношений с клиентами в Сибири. Приоритетными направлениями УБРиР в новой концепции являются розница, малый и средний бизнес.

Фото предоставлено пресс-службой банка