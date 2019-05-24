Более половины депутатов горсовета — миллионеры

Как следует из опубликованных на сайте мэрии Новосибирска официальных данных, доход спикера горсовета Дмитрия Асанцева, по сравнению с прошлым годом увеличился незначительно, составив 3,2 млн рублей (годом ранее — 3,1 млн). Также, помимо имеющейся в общедолевой собственности 1/2 квартиры 101,3 кв. м, у него появилось в индивидуальной собственности нежилое помещение. За спикером горсовета по-прежнему числится легковой автомобиль Toyota LEXUS LX 570. Еще одна квартира 43 кв. м у Асанцева в пользовании. У несовершеннолетнего ребенка ½ квартиры в общедолевой собственности 50 кв. м и две квартиры общей площадью 144,5 кв. м.

Среди вице-спикеров лидером по доходам стал Юрий Зарубин, чей доход также увеличился незначительно и составил 3,4 млн руб против 3,3 млн в 2017 году. В собственности — автомобиль Volkswagen Touareg, земельный участок под жилищное строительство 952 кв. м, жилой дом 477,7 кв. м, квартира в совместной с супругой собственности по 42,5 кв. м. Также в общедолевой собственности 1/78 у него появилось нежилое помещение 3041,7 кв. м. В собственности супруги (помимо указанной совместной) две квартиры — 57 и 43,5 кв. м. В долевой собственности 1/2 нежилого здания 1293,8 кв. м и автономный участок теплоснабжения 16,2 кв. м. Также в пользовании — земельный участок под жилищное строительство 952 кв. м и жилой дом 477,7 кв. м. К ним в пользовании прибавился еще один земельный участок 8891 кв. м. Доход женщины увеличился со 110,6 тысячи рублей в 2017 до 376,8 тысячи рублей в 2018 году.

Второе место по доходам из вице-спикеров занимает Ренат Сулейманов, чей годовой доход сократился с 3 млн в 2017-м до 2,9 млн в 2018 году. Ему, как и год назад, принадлежат садовый участок 600 кв. м, 1/3 квартиры в общей долевой собственности 56,7 кв. м. и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Доход Евгения Яковенко не изменился и вновь составил 2,5 млн рублей. У него по-прежнему в собственности три земельных участка под строительство (два по 1000 и один 451 кв. м) и жилой дом 600,6 кв. м, находящиеся в пользовании супруги и двух несовершеннолетних детей. Также за Яковенко числится легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Мотоциклы: Enduror KTH 690; Honda GL 1800 С и два прицепа. За истекший год в общедолевой собственности 1/4 появилась квартира 55,6 кв. м. В отличие от главы семье, его супруге удалось значительно увеличить доход — с 978,8 тысячи рублей в 2017-м до 38,8 млн в 2018 году. У нее в собственности есть четырнадцать земельных участков площадями от 976 до 1,9 млн кв. м и легковой автомобиль БMW Х5. В пользовании, помимо указанных четырнадцать, числятся еще три участка общей площадью 2451 кв. м и жилой дом 600,6 кв. м. Эти же объекты находятся в пользовании у одного из трех несовершеннолетних детей, которому также принадлежит в общедолевой собственности 1/4 квартиры 55,6 кв. м. У остальных детей собственности нет, у них в пользовании только квартира 76,7 кв. м.

Главы комиссий

Из председателей восьми постоянных комиссий, ровно половина по итогам 2018 года являются миллионерами. Безусловным лидером среди них оказался хоть и «обедневший» на 8 млн председатель комиссии по городскому хозяйству, председатель правления НГОО «Наше здоровье» Игорь Кудин. Он показал доход в 17,1 млн рублей (в 2027 году — 25,03 млн). В общей долевой собственности депутата 73/100 земельного участка для размещения торговых и офисных зданий 12605 кв. м, 1/2 участка для сельхозиспользования 35800 кв. м, в разных долях четыре нежилых помещения общей площадью 177,4 кв. м и 73/100 административно-бытового здания 7641 кв. м. В пользовании депутата и несовершеннолетнего ребенка — участок 1490 кв. м (годом ранее площадь участка составляла 1431 кв. м) и жилой дом 664 кв. м. У супруги председателя комиссии доход, наоборот, вырос на 8 млн рублей, составив 19,4 млн против 11,05 млн, задекларированных в 2017 году. В собственности — два земельных участка общей площадью 2927 кв. м, дом 664 кв. м и легковой автомобиль Lexus LX570.

На втором месте среди коллег оказался председатель постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике, директор новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Валерий Черных, задекларировавший 5,5 млн рублей, что на 400 тысяч больше 2017 года. У него в собственности, как и годом ранее, земельный участок 1049 кв. м, 1/2 квартиры в общей долевой собственности 122,5 кв. м (находится в пользовании у супруги), 1/58 машиноместа в общей долевой собственности 2182,6 кв. м, также за ним числится автомобиль Toyota Land Cruiser. Супруга увеличила доход на несколько сотен тысяч рублей, задекларировав 906 тысяч рублей (в 2017 году — 729,8 тысяч). Ей принадлежат две квартиры общей площадью 139,2 кв. м и земельный участок 1054 кв. м. В пользовании — квартира 122,5 кв. м.

Председателю комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, директору по развитию ООО «Строймонтаж-Сибирь» Игорю Салову удалось с 290,4 тысячи рублей в 2017 году увеличить доход более чем в десять раз и задекларировать по итогам 2018 года 3,1 млн рублей. У него в собственности: дачный участок 1458 кв. м и квартира 40,3 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, моторная лодка «Прагматик-540». В пользовании — две квартиры общей площадью 188,6 кв. м, одна из которых (119 кв. м) принадлежит супруге и также находится в пользовании несовершеннолетнего ребенка. «Подросла» в доходах и супруга депутата, задекларировавшая 7,8 млн, в том числе за счет средств, вырученных с продажи нескольких объектов недвижимости. В 2017 году доход женщины составлял 2,9 млн рублей. По итогам 2017 года ей также принадлежали гараж 39 кв. м, два автомобиля Toyota Venza и указанная ранее квартира. Год спустя список имущества пополнился тремя нежилыми помещениями общей площадью 36,9 кв. м, а автопарк сменился на один автомобиль Nissan Murano.

Завершает список миллионеров из числа руководителей постоянных комиссий председатель комиссии по муниципальной собственности, директор МУП «ИМИ» Сергей Бондаренко. Ему также удалось преодолеть миллионный рубеж и задекларировать 1,1 млн рублей (в 2017 году — 814,6 тысячи рублей). Из имущества у него в общей с супругой совместной собственности квартира 75 кв. м. Из транспортных средств — катер-лодка «Стрела-4». В пользовании жилой дом 286,4 кв. м и земельный участок 1000 кв. м. Доход супруги составил 648,1 тысячи рублей. У нее в индивидуальной собственности четыре земельных участка под стройку общей площадью 2545 кв. м, дом 282 кв. м, гараж 35 кв. м и три нежилых помещения общей площадью 115 кв. м и объект незавершенного строительства. У несовершеннолетнего ребенка (в 2017 году было двое несовершеннолетних детей) в пользовании квартира 75 кв. м, жилой дом 286,4 кв. м и земельный участок 1000 кв. м.

Список миллионеров покинул председатель комиссии по социальной политике и образованию, директор МБУ КЦСОН Ленинского района Николай Тямин, задекларировавший 827,4 тысячи рублей. Годом ранее его доход составлял 1,2 млн. Два земельных участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки. Один из них в индивидуальной 3176 кв. м, второй — в общедолевой 363/1408 собственности 740 кв. м. В таких же формах собственности находятся и два жилых дома 41,1 кв. м и 314,1 кв. м. Список имущества по сравнению с 2017 годом пополнился находящимися в общей совместной с супругой собственности гаражом 36,7 кв. м и баней 21,1 кв. м. Из транспортных средств за депутатом числятся автомобиль Hyundai Greta G SPG HW420092, лодка Nissamaran Р31 -34НЖ, маломерное судно PATRIOT FAVORIT480, прицеп КМЗ 8136, прицеп WHALE 1, прицеп к легковому автомобилю 716101. В пользовании — земельный участок 1000 кв. м. Упали доходы и у супруги Тямина с 3,3 млн в 2017 до 982,9 тысячи рублей в 2018 году. У нее в индивидуальной собственности числилась квартира 38,5 кв. м, в общедолевой — земельный участок 704 кв. м и жилой дом 314,1 кв. м.

Председатель комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Тарасов задекларировал 529,9 тысячи рублей (в 2017 году — 561,4 тысячи). У него в собственности квартира 133,8 кв. м (находится в пользовании супруги и двух несовершеннолетних детей) и автомобиль Mercedes-Benz S350 CDI. У самого Тарасова в пользовании находится еще одна квартира 71,1 кв. м. Доход супруги вырос почти на 2 млн рублей и составил 7 млн (годом ранее — 5,1 млн), включая доход от предпринимательской деятельности, заемные средства, кредит на приобретение недвижимости и ценные бумаги. У нее в индивидуальной собственности квартира 215,7 кв. м и два нежилых помещения 24,2 кв. м. Еще 5588/20000 одного нежилого помещения 427,5 кв. м — в общей долевой собственности.

На несколько сотен тысяч рублей сократился доход председателя комиссии по наказам избирателей Антона Тыртышного. В 2018 году он составил 472,9 тысячи рублей (в 2017 году — 682,8 тысячи). В собственности у депутата — квартира 109,2 кв. м. (находится в пользовании супруги и двух несовершеннолетних детей), гаражный бокс 17,9 кв.м., автомобиль Suzuki Grand Vitara. Незначительно увеличился доход супруги. В 2018 году он составил 515,3 тысячи рублей (годом ранее — 481,9 тысячи). За ней числятся две квартиры в индивидуальной собственности 23,5 кв. м и 17/100 в общедолевой 59 кв. м и автомобиль Huyndai Getz GLS 1.6.

Доход председателя комиссии по градостроительству Дмитрия Дамаева составил 371,2 тысячи рублей (в 2017 году — 298,9 тысячи). У него в индивидуальной собственности садовый участок 776 кв. м (в пользовании у супруги), гараж 24 кв. м, автомобили Škoda Octavia (годом ранее в автопарке депутата числился также и Volkswagen Tiguan). В общей совместной с супругой собственности — квартира 176 кв. м (в пользовании двух несовершеннолетних детей). Доход супруги — 129,4 тысячи рублей. У нее в общедолевой собственности 1/4 квартиры 57 кв. м. В пользовании — земельный участок 776 кв. м. У двух несовершеннолетних детей в пользовании квартира 176 кв. м.

Самый скромный доход в данной группе показал председатель комиссии по местному самоуправлению, президент региональной ассоциации «Спортивно-профессиональный клуб «Успех» Александр Бестужев. Он задекларировал 358,8 тысячи рублей (годом ранее — 409, 3 тысячи) и в общей с супругой совместной собственности жилой дом 27,4 кв. м и участок для подсобного хозяйства 3000 кв. м. В пользовании у него две квартиры по 63,3 кв. м каждая и овощехранилище Супруга задекларировала 348,1 тысячи рублей годового дохода. У нее, помимо указанных ранее объектов, имеется в индивидуальной собственности квартира 63,3 кв. м (находится в пользовании несовершеннолетнего ребенка) и автомобиль Hyundai Creta.

Топ лидеров

Абсолютным лидером по доходам среди депутатского корпуса стал директор по коммерции и развитию ООО «ДСК КПД-Газстрой», зампредседателя комиссии по наказам избирателейчей доход по сравнению с 2017 годом вырос почти в четыре раза и составил 75,5 млн рублей (в 2017 году — 19,3 млн, а сам Покровский занимал «лишь» четвертое место). В индивидуальной собственности депутата три земельных участка общей площадью 3323 кв. м, жилой дом в 389 кв. м (годом ранее был в общедолевой собственности), баня 45,5 кв. м, дачный дом 268,5 кв. м и нежилое помещение 41,2 кв. м. Из транспортных средств за Покровским числятся легковой автомобиль Land Roger Range Rover, гидроцикл RXP, прицеп к легковому автомобилю МЗСА 817708. Супруга депутата задекларировала 7,5 млн рублей. В индивидуальной собственности у нее два земельных участка 1344 кв. м, два объекта незавершенного строительства и легковой автомобиль Mercedes-Benz GLE400. В пользовании — жилой дом 389 кв. м и земельный участок под строительство 1015 кв. м. Дом и участок находятся в пользовании и у двух несовершеннолетних детей.

Напомним, самый богатый депутат регионального парламента, член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, совладелец торгового холдинга «Сибирский гигант» Александр Манцуров задекларировал доход 68,7 млн рублей. В 2018 году резко сократились доходы у гендиректора ООО ГК «КПД-Газстрой» Евгения Покровского — до 25 млн рублей (в 2017 году — 48 млн).

На второе с первого места по доходам переместился зампредседателя комиссии по местному самоуправлению Сергей Кальченко. Однако он, пусть не столь существенно, как его предшественник, но весомо увеличил доход с 48,5 млн рублей до 67,8 млн. У него в разных долях совместной долевой собственности три земельных участка общей площадью 886800 кв. м. В индивидуальной собственности квартира 167,1 кв. м, нежилое здание 2778 кв. м и три нежилых помещения общей площадью 318,2 кв. м. Еще девять нежилых посещений в разных долях у депутата в общедолевой собственности. Одно нежилое помещение 358,8 кв. м у Кальченко в пользовании. Из транспортных средств за депутатом числится автомобиль Land Rover Range Rover Velar. Супруга депутата дохода не имеет. Из имущества у нее 1/5 квартиры 75,1 кв. м в общедолевой собственности, еще одна квартира 167,1 кв. м у женщины и несовершеннолетнего ребенка в пользовании.

Со второго на третье место сместился директор ООО «Дискус плюс» Алексей Джулай, заработавший в 2018 году почти вдвое меньше, чем годом ранее. По итогам 2018 года Джулай задекларировал 18,6 млн рублей (в 2017 году — 32,1 млн). Из имущества ему принадлежит в общедолевой собственности 2/5 жилого дома 130,4 кв. м. В индивидуальной собственности у Джулая жилой дом 585 кв. м, две квартиры общей площадью 294,1 кв. м, два помещения общей площадью 1011,9 кв. м, 1/2 земельного участка 4702 кв. м, 78 земельных участков площадями от 588 до 1200 кв. м. Еще три участка общей площадью 17315 кв. м в разных долях принадлежат депутату в общедолевой собственности, 1/2 объекта незавершенного строительства (82% готовности) 2162 кв. м. В индивидуальной собственности имеется здание 1723,8 кв. м, 175/1000 земельного участка, 1/2 объекта незавершенного строительства. Из транспортных средств депутату принадлежат легковой автомобиль Mitsubishi Lancer, грузовой автомобиль КАМАЗ и моторная лодка «Казанка М52». В пользовании — 44 квартиры общей площадью более 2249 кв. м. Супруга Джулая увеличила доход со 122 тысяч рублей в 2017 году до 2,2 млн в 2018-м. В индивидуальной собственности у нее 103,5 кв. м и автомобиль Mitsubishi ASX 2.0. В пользовании есть квартира 124,3 кв. м, дом 130,4 кв. м и 1/2 участка 351,4 кв. м.

Следующим в рейтинге оказался гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Вячеслав Илюхин, увеличивший доход с 8,8 млн (2017) до 18,1 млн рублей (2018). В индивидуальной собственности Илюхина: квартира 126,9 кв. м, земельный участок 1047 кв. м, гараж 49,4 кв. м, баня 26,1 кв. м и два садовых дома общей площадью 313,5 кв. м. Из транспортных средств за депутатом числятся три легковых автомобиля Toyota Lexus LS460, Mercedes-Benz VITO113CDI и Nissan NP300. В общедолевой собственности — 1/5 нежилого здания 1391 кв. м, 1/2 земельного участка 7766 кв. м. В общей совместной собственности есть земельный участок 1577 кв. м. У супруги депутата доход вырос с 50,8 млн (2017) до 95,5 млн рублей (2018). В собственности 1/4 участка для размещения объектов торговли, общепита и бытового обслуживания 2689 кв. м, 1/2 садового участка 1577 кв. м, две квартиры в индивидуальной собственности (обе площадью 88,7 кв. м) , 1/3 квартиры в общедолевой собственности 125,3 кв. м, 1 /76 машиноместа 2760,4 кв. м, 1/4 нежилого помещения и еще два нежилых помещения в индивидуальной собственности, а также легковой автомобиль Nissan Infinity QX56 и снегоход Lynx 69 YETI ARMY LTD 800R ETEC. Кроме того, в пользовании находится квартира 129,6 кв. м, нежилое помещение 623 кв. м, земельный участок 1047 кв. м, садовый дом 132,8 кв. м, дом 180,7 кв. м и баня 26,1 кв. м. У несовершеннолетнего ребенка в общей долевой собствености 2/3 квартиры 125,3 кв. м, а в пользовании те же объекты, что и у жены депутата, за исключением транспортных средств.

Директор СП ООО «Сибакадемстрой» Михаил Ансимов по доходам спустился с 3-го на 5-е место, задекларировав по итогам 2018 года 14 млн рублей (в 2017-м — 25,3 млн). Из объектов собственности — автомобиль Volkswagen Touareg. В пользовании квартира 120,4 кв. м и участок 1547 кв. м. У супруги Ансимова доход сократился с 1,3 млн рублей (2017 год) до 460 тысяч рублей (2018). В индивидуальной собственности у нее участок 841 кв. м, две квартиры общей площадью 159,1 кв. м. В долевой собственности 1/300 и 1133 двух подземных автостоянок общей площадью 18149,5 кв. м, 4/5 квартиры 123,2 кв. м (оставшаяся 1/5 в собственности одного из несовершеннолетних детей), автомобиль Audi Q3. В пользовании земельный участок 1547 кв. м. У двух несовершеннолетних детей в пользовании квартира 120,4 кв. м.

Финансовый директор ГК «Вира-строй» Александр Савельев сократил доход с 18,5 млн рублей (2017 год) до 6 млн рублей (2018). В индивидуальной собственности у него четыре земельных участка общей площадью 5126 кв. м, нежилое помещение 60,4 кв. м, здание 761,8 кв. м (в пользовании трех несовершеннолетних детей) и дача 64,7 кв. м. В общей совместной с супругой собственности — квартира 95,7 кв. м. В общедолевой собственности 1/4 квартиры 50,8 кв. м и 284/49113 земельного участка 49113 кв. м. Доход супруги с 2,4 млн рублей (2017) вырос до 4,9 млн (2018) Помимо квартиры в общей совместной собственности, ей принадлежит и 1/5 квартиры в общей долевой собственности 101 кв. м. Имеется автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC.