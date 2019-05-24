 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Руководители АО «РЭС» вошли в состав жюри второго энергетического хакатона Energy Hack

  • 24/05/2019, 08:00
C 18 по 19 мая в коворкинг-зоне студенческого бизнес-инкубатора «Гараж» прошло второе всероссийское межвузовское мультидисциплинарное соревнование «Energy Hack» (энергетический хакатон) по решению задач на стыке электроэнергетики и IT-технологий.

Руководители АО «РЭС» вошли в состав жюри второго энергетического хакатона Energy HackОрганизатором мероприятия выступил факультет энергетики НГТУ, который является основным источником квалифицированных инженерно-технических работников для энергетических предприятий региона.

Участниками хакатона стали более 50 студентов и выпускников различных ВУЗов, в том числе нескольких факультетов НГТУ. Всего за победу в соревнованиях сразились 14 команд из Новосибирска, Томска и Кемерово.

В качестве спонсоров и партнеров мероприятия были привлечены ведущие энергетические компании Новосибирской области, в том числе системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы региона — акционерное общество «Региональные электрические сети».

От каждого предприятия была предложена реальная прикладная задача, которую  участники должны были решить с помощью IT-технологий в ходе непрерывной работы по программированию на протяжении двух суток, в том числе и ночью. В результате команды должны были предоставить концепцию, идею или программный продукт, обеспечивающий решение поставленных задач.

Оценку работ студентов осуществляло соревновательное жюри хакатона, в состав которого наряду с другими экспертами вошли представители АО «РЭС» — заместитель генерального директора по информационным технологиям и связи Андрей Сологуб и директор по качеству Евгений Ольховиков.

По мнению всех участников хакатона, одной из наиболее сложных и в то же время интересных стала задача АО «РЭС» с креативным названием: «Внимание! Пропала геоточка». Суть задания в том, чтобы создать программный продукт для автоматического определения географических координат опор воздушных линий 0,4/10/35/110/220 кВ по спутниковым снимкам.

Над ее решением два дня билась команда «Незнайки», которой оказали всестороннюю консультативную поддержку представители Общества. При этом самое изящное решение было предложено индивидуальным участником вне конкурса — студентом 3-го курса НГТУ Даниилом Безрученко. Именно ему достался специальный приз от АО «РЭС» по итогам соревнований.

Стоит отметить, что подход к решению задачи этого студента настолько заинтересовал представителей руководства АО «РЭС», что в настоящее время рассматривается вопрос об организации прохождения им производственной практики на предприятии. В АО «РЭС» он сможет применить на практике предложенный им алгоритм, набраться опыта у команды высококвалифицированных специалистов, а также почувствовать причастность к реализации ключевых задач одного из крупнейших предприятий области.

По итогам второго энергетического хакатона Energy Hack призовой фонд в размере 100 тысяч рублей поделили три команды, в которые вошли студенты и выпускники ТГУ, НГТУ, Сколтеха. Спонсорам мероприятия были  вручены благодарственные письма от ректора НГТУ за активное участие, помощь и плодотворное сотрудничество в рамках организации соревнований.

Подобные мероприятия не только способствуют формированию молодых творческих научных коллективов для комплексного решения современных производственных задач на самом передовом уровне, но и позволяет крупным предприятиям привлекать высококвалифицированных инженерно-технических специалистов и развивать перспективные идеи. В целом, это должно способствовать повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса, особенно в условиях цифровизации отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

С моделью межвузовского кампуса миннауки определится к концу июня

С моделью межвузовского кампуса миннауки определится к концу июня

23/05/2019, 17:37
Сейчас ведомство собирает пожелания и предложения вузов города.

Завтра в Новосибирск приедет Владимир Мединский

23/05/2019, 17:05
Он проведет в Новосибирске пленарное заседание координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ.
В Новосибирске аренда мест в коворкингах дешевеет

В Новосибирске аренда мест в коворкингах дешевеет

23/05/2019, 16:54
При этом спрос на аренду рабочих мест в городе превышает предложение в 62 раза.

Актуальный разговор

Nazarov&Partners планирует выйти на рынок США

Все материалы
Новости

УБРиР сменил концепцию работы в округах

24/05/2019, 09:00

НГУ подпишет соглашение с Huawei

23/05/2019, 19:26

Реконструкция федеральной трассы Р-254 «Иртыш» ведется с опережением сроков

23/05/2019, 19:13

Федеральные эксперты оценили реализацию нацпроекта «Культура» в Новосибирской области

23/05/2019, 19:06

Автоматические системы регулирования температуры могут включить в капремонт

23/05/2019, 19:03

С моделью межвузовского кампуса миннауки определится к концу июня

23/05/2019, 17:37

Завтра в Новосибирск приедет Владимир Мединский

23/05/2019, 17:05

В Новосибирске аренда мест в коворкингах дешевеет

23/05/2019, 16:54

Малоэтажные субурбии будут развивать в рамках зоны «Наукополис»

23/05/2019, 16:17

«Технопром-2019» пройдет в сентябре

23/05/2019, 15:55

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска