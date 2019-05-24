Руководители АО «РЭС» вошли в состав жюри второго энергетического хакатона Energy Hack

Организатором мероприятия выступил факультет энергетики НГТУ, который является основным источником квалифицированных инженерно-технических работников для энергетических предприятий региона.

Участниками хакатона стали более 50 студентов и выпускников различных ВУЗов, в том числе нескольких факультетов НГТУ. Всего за победу в соревнованиях сразились 14 команд из Новосибирска, Томска и Кемерово.

В качестве спонсоров и партнеров мероприятия были привлечены ведущие энергетические компании Новосибирской области, в том числе системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы региона — акционерное общество «Региональные электрические сети».

От каждого предприятия была предложена реальная прикладная задача, которую участники должны были решить с помощью IT-технологий в ходе непрерывной работы по программированию на протяжении двух суток, в том числе и ночью. В результате команды должны были предоставить концепцию, идею или программный продукт, обеспечивающий решение поставленных задач.

Оценку работ студентов осуществляло соревновательное жюри хакатона, в состав которого наряду с другими экспертами вошли представители АО «РЭС» — заместитель генерального директора по информационным технологиям и связи Андрей Сологуб и директор по качеству Евгений Ольховиков.

По мнению всех участников хакатона, одной из наиболее сложных и в то же время интересных стала задача АО «РЭС» с креативным названием: «Внимание! Пропала геоточка». Суть задания в том, чтобы создать программный продукт для автоматического определения географических координат опор воздушных линий 0,4/10/35/110/220 кВ по спутниковым снимкам.

Над ее решением два дня билась команда «Незнайки», которой оказали всестороннюю консультативную поддержку представители Общества. При этом самое изящное решение было предложено индивидуальным участником вне конкурса — студентом 3-го курса НГТУ Даниилом Безрученко. Именно ему достался специальный приз от АО «РЭС» по итогам соревнований.

Стоит отметить, что подход к решению задачи этого студента настолько заинтересовал представителей руководства АО «РЭС», что в настоящее время рассматривается вопрос об организации прохождения им производственной практики на предприятии. В АО «РЭС» он сможет применить на практике предложенный им алгоритм, набраться опыта у команды высококвалифицированных специалистов, а также почувствовать причастность к реализации ключевых задач одного из крупнейших предприятий области.

По итогам второго энергетического хакатона Energy Hack призовой фонд в размере 100 тысяч рублей поделили три команды, в которые вошли студенты и выпускники ТГУ, НГТУ, Сколтеха. Спонсорам мероприятия были вручены благодарственные письма от ректора НГТУ за активное участие, помощь и плодотворное сотрудничество в рамках организации соревнований.

Подобные мероприятия не только способствуют формированию молодых творческих научных коллективов для комплексного решения современных производственных задач на самом передовом уровне, но и позволяет крупным предприятиям привлекать высококвалифицированных инженерно-технических специалистов и развивать перспективные идеи. В целом, это должно способствовать повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса, особенно в условиях цифровизации отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой компании