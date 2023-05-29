Участник СВО после ранения выплатил 740 тысяч рублей долгов по алиментам

Житель города Карасук Новосибирской области недавно прибыл в отпуск по ранению из зоны СВО. Заработанные на военной службе по контракту средства он передал на полное погашение долгов по алиментам.

В службе судебных приставов подчеркивают, что мужчина ранее уклонялся от выплат. А нестабильный заработок не позволял полностью погасить долги по алиментам. В октябре 2022 года должник заключил контракт для прохождения военной службы в зоне боевых действий. С того времени в счет погашения долга по алиментам начались выплаты.

– У 35-летнего мужчины трое детей. В одном браке у него 14-летний сын. Сумма долга 540 тысяч рублей. В другом браке у гражданина долг в 200 тысяч рублей на содержание 12-летней дочери и 6-летнего сына, – сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

С 22 мая до 1 июня судебные приставы увеличили количество рейдов, направленных на поиск должников по алиментам. Поводом стал предстоящий день защиты детей.

Ранее редакция сообщала, что приставы смогли арестовать элитный внедорожник после пяти часов засады.