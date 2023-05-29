Россияне все меньше хотят путешествовать внутри страны

Эксперты зафиксировали снижение спроса на внутренний туризм среди россиян. Отмечается, что это может быть связано с ростом стоимости отдыха в стране в текущем году в среднем на 30% по сравнению с минувшим годом, пишет РИА Новости со ссылкой на данные интернет-магазина туров Travelata.ru.

При этом специалисты отмечают, что российские курорты не выдерживают конкуренции относительно зарубежных направлений. Так, в текущем году туристы на 18% реже планируют проводить отпуск внутри страны, при этом продажи туров на лето по сравнению с прошлым годом увеличились вдвое, поделился сведениями директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.

Эксперт сообщил, что больше всего отдых подорожал на курортах Большого Сочи (побережье, Красная Поняла, Адлер), центральный Сочи, Санкт-Петербург, Имеретинка и Калининградская область.

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