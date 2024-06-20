Участникам картельного сговора вынесли штраф 3,5 миллионов рублей в Новосибирске

Транспортный прокурор Новосибирска проверил исполнение закона о закупках в СГУПСе.
Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, некоторые предприниматели участвовали в аукционе на право заключить контракты на оказание клининговых услуг в университете. По мнению надзорного органа, участники аукциона договорились между собой, что нарушило интересы других участников торгов.
Административные дела были возбуждены в отношении четырёх субъектов предпринимательства. Они должны выплатить штраф в размере 3,5 миллионов рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества.
Источник фото: Freepik / Автор — ededchechine.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru