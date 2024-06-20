«Пусть плачут и страдают»: дело об избиении малышей воспитателями в детском саду дошло до суда в Новосибирске

В Новосибирске воспитателей одного из частных детских садов отдали под суд за избиение малышей. О вопиющих случаях стало известно в 2023 году, когда одна из мам в родительском чате опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, где воспитатели избивают детей. Затем это видео появилось в социальных сетях.

Мама одного из пострадавших от зверских методов воспитания малыша рассказала Infopro54, что бить детей заставляла заведующая. Об этом ей сообщила молодая воспитатель, проработавшая в частном садике меньше года.

― Они ― богатые, пусть плачут и страдают. Почему кому-то в этой жизни достается все, а кому-то ничего? Эти дети избалованные, их только так и надо воспитывать, ― наставляла заведующая персонал дошкольного учреждения.

Однако это далеко не все ужасы, которые происходили за закрытыми дверями садика. Сотрудники признались, что пыточной комнатой являлся туалет, где нет видеокамер. Именно там руководитель детсада избивала ребятишек. После издевательств она приказывала смазать места от ударов сливочным маслом, чтобы не было синяков.

После опубликованной видеозаписи за дело взялся Следственный комитет. Так, выяснилось, что все ребятишки в группе систематически подвергались издевательствам.

— Используя противоправные методы воспитания и понимая, что в силу малолетнего возраста воспитанники находятся в беспомощном состоянии, обвиняемые систематически наносили детям удары руками, ногами и различными предметами по частям тела и оскорбляли их. Для использования в отношении малолетних физической силы и причинения им телесных повреждений женщины использовали незначительные поводы, — пояснили в СК по Новосибирской области.

От действий педагогов-извергов пострадало 11 детей в возрасте от 2-х до 6-и лет. По факту истязаний и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию в отношение воспитателей возбудили уголовное дело.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело для рассмотрения направлено в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства причинения ребенку телесных повреждений в детском саду. Поводом стало видео, опубликованное в соцсетях, где воспитатель жестко хватает за капюшон малыша и насильно тащит его на веранду. После этого женщина выходит на улицу, а ребенок громко плачет.