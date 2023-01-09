Участники «дела прокурора» признали вину

Бывший заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин и предприниматель Сергей Белоус, которые обвиняются во взяточничестве, признали вину, сообщает Центральный районный суд Новосибирска.

— В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств. Оба подсудимых признали вину в полном объеме, — говорится в сообщении пресс-службы Центрального районного суда Новосибирска.

Следующее заседание назначено на 8 февраля.

По версии следствия, в 2017-2018 годах Турбин при посредничестве Белоуса получил взятку в размере 3 млн рублей и 1 тыс. долларов, которую передал коммерсант Михаил Колмогоров за информирование о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении его знакомого, а также за принятие входящих в полномочия прокурора процессуальных решений в пользу этого лица. Колмогоров в ходе расследования уголовного дела был объявлен в розыск.

Как сообщалось, Турбина арестовал Дзержинский районный суд Новосибирска в феврале 2022 года, летом ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Кроме того, в феврале суд арестовал экс-прокурора региона Владимира Фалилеева, также обвиняемого в получении взятки, сообщает управление Судебного департамента в Новосибирской области, он остается в СИЗО.

Также сообщалось о задержании бывшей зампрокурора региона Любови Кузьменок, подозреваемой в совершении коррупционных преступлений.

Фалилеев занимал пост главы прокуратуры Новосибирской области с 2015 года, в ноябре 2018 года он ушел в отставку. Турбин в начале октября 2018 года ненадолго перешел на должность заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора.

В октябре 2018 года в прокуратуре Новосибирской области прошла комплексная проверка Генпрокуратуры РФ, по результатам которой к дисциплинарной ответственности привлекли 40 сотрудников регионального ведомства. Также должность потерял заместитель генпрокурора РФ Иван Семчишин.

Ранее редакция сообщала о том. что участнику «дела прокуроров» изменили меру пресечения.