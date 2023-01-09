Россиянок привлекут в цифровую экономику и бизнес ради гендерного равноправия

Правительство РФ разработало план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Документ уже утверждён премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.

Воплощать стратегию в жизнь будут в два этапа: с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год.

Её основная цель заключается в соблюдении гендерного равноправия, повышения экономической независимости и политической активности женщин и профилактики бедности среди них.

Отмечается, что женщины ориентированы на карьерный рост и полную занятость, но при этом вынуждены совмещать все это с воспитанием детей и семейными обязанностями.

При этом доля женщин в отраслях экономики, где зарплата остается ниже средней, составляет от 60 до 80%. А разрыв в заработной плате женщин и мужчин более чем ощутимый – 28%.

Эту и другие проблемы разработчики рассчитывают решать путем формирования у россиянок «интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечения женщин в цифровую экономику, формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации, развития дистанционных форм занятости, расширения участия женщин в сфере предпринимательства».

Отмечается, что стратегия утверждена взамен аналогичного документа, срок действия которого закончился в прошлом году.

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Фото с сайта правительства РФ