Суд оставил в силе штраф директору компании, которая строила ледовую арену

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел жалобу защиты гендиректора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана, оштрафованного на 106 млн рублей за срыв сроков строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске.

— По результатам рассмотрения жалобы постановление мирового судьи о назначении Грибану административного наказания в виде административного штрафа в размере 106 млн 711 тыс. 604 рубля 17 копеек оставлено без изменения, жалоба защитника Абросимова с дополнениями к ней — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Суд установил вину Грибана в нарушении сроков выполнения работ по государственным контрактам: на 1 сентября 2022 объем выполненных работ по контракту составил 46% или 3 млрд 622 млн рублей, невыполненных — 54% или 4 млрд 268 млн рублей.

Напомним, 23 августа во время рабочей поездки в Новосибирск вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко потребовал провести служебную проверку по срыву сроков строительства ледовой арены. Чернышенко уточнил, что строительство завершено только на 70%, отставание по срокам на тот момент составляло 78 дней. В октябре в аппарате вице-премьера правительства РФ прокомментировали, что срыв сроков связан с ошибками в проектной документации, несоответствием проектной и сметной документаций, выявлением непредусмотренных видов работ, а также нарушением логистики поставок материалов и комплектующих.

28 августа Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении иска ГКУ «Арена» к ООО «Элинальфа». В иске речь шла о выплате пени по госконтрактам. Ранее компанию пытался привлечь к ответственности Ростехнадзор. Компания была единственным претендентом на строительство арены в Новосибирске.

8 ноября мировой судья 2-го судебного участка Кировского района Новосибирска оштрафовал на 106 млн рублей гендиректора компании ООО «ЭлинАльфа».

Строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.

Ранее редакция сообщала о том, что за срыв сроков директору генподрядчика ледовой арены назначили штраф более 106 млн рублей.