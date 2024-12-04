Участники Клуба Директоров обсудили вопросы лидерства в сложные времена

Сложные времена – это время изменений. Сегодня изменения уже произошли и будут продолжаться во всех областях экономики. В связи с этим руководителям необходимо пересмотреть свои цели, оптимизировать затраты и сократить численность сотрудников. В таких ситуациях роль лидера невозможно переоценить. Нужен тот, за кем люди последуют и на кого будут ориентироваться в этом бурном море, он выполняет роль дирижера, который проводит через сложности.

Александр Горин из Иркутска (предприниматель, основатель и директор компании «Иркутский завод гусеничной техники») поделился опытом создания завода с нуля и достижения оборота в 1,7 млрд рублей за семь лет. Спикер увлекательно и харизматично рассказал о своих принципах и подходах к лидерству, о методах сплочения и вовлечения сотрудников, особенно в производственной сфере. Вот некоторые из его принципов лидерства:

«Стремительная дисциплина»: все совещания до начала рабочего дня, обучение по субботам

Строгая финансовая дисциплина

Ориентация на цели

«Продуктивная паранойя» — предвидение разных вариантов событий и работа с рисками

«Движение короткими шагами на длинной дистанции»

«Умение извлекать удачу из неудач»

Регулярное управление – обязательно!

Спикер Вера Ожегова, возглавляющая юридический департамент компании-провайдера «Runity», начала своё выступление с обсуждения врождённой и приобретённой природы лидерства. Вера поделилась своим опытом развития собственных лидерских качеств, рассказала о взлетах и падениях в процессе управления. «В трудные моменты компаниям необходимы решительные лидеры, готовые брать на себя ответственность и уверенно вести команду вперёд». Она упомянула проверенные методы работы с коллективом, акцентировав внимание на значимости личного примера и взаимного доверия.

Спикер Владислав Кальмуцкий, партнер адвокатского бюро «Sollars», затронул распространённую, но по-прежнему актуальную тему: коммуникация с сотрудниками как аспект лидерства. Он рассказал о подходах к коммуникации в своей компании, включая регулярные личные встречи, где в доверительной атмосфере обсуждаются рабочие моменты и эмоциональное состояние сотрудников. Также был упомянут метод «Спасибо, друг!», представляющий собой опрос о том, кому и за что хочется выразить благодарность. Открытые дискуссии и обмен опытом по сложным вопросам способствуют формированию культуры доверия и взаимопомощи, что, в свою очередь, помогает лидерам эффективно управлять командой.

В результате дискуссия оказалась динамичной и актуальной, с конкретными примерами. Спикеры делились своим опытом, задавали вопросы и обсуждали лучшие практики. Финалом мероприятия стал традиционный розыгрыш призов от партнеров Клуба Директоров.