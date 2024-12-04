Заключенный, сбежавший из новосибирской больницы, отправился на СВО

В Новосибирской области вынесен приговор осужденному, который вместе с товарищем сбежал из больницы.

Как сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области, в июле 2024 года обвиняемый Даниил Григорьев (на фото) и ещё один осужденный находились в Колыванской центральной больнице. Они самовольно покинули медицинское учреждение и уехали из Колыванского района.

В тот же день один из осужденных был задержан в результате розыскных мероприятий. Спустя сутки Григорьев самостоятельно вернулся в колонию-поселение в Колывани. Оба подсудимых признали свою вину.

Суд вынес решение о лишении свободы Даниила Григорьева за побег на срок 1 год и 8 месяцев. К этому наказанию частично присоединили неотбытое наказание по предыдущему приговору от 2023 года, в результате чего общий срок лишения свободы составил два года. Осужденный был взят под стражу прямо в зале суда.

Второй участник инцидента, который также был привлечён к ответственности, заключил контракт на службу в зоне проведения специальной военной операции, и производство по его делу было приостановлено.

Ранее редакция сообщала о том, что десять человек сбежали из воинской части в Новосибирской области. Четверых из них сразу задержали.