Новосибирская ТЭЦ-4 вложила в замену паропроводов на котле 67 млн рублей

В Новосибирске реализуется проект по замене паропроводов (жаропрочных труб, по которым подается пар к турбинам и для нагрева теплоносителя) на теплоэлектростанциях города, сообщили в пресс-службе компании.

В ноябре 2024 года на ТЭЦ-4 введены в строй две линии паропровода котла № 9 протяженностью 178 метров. Их паропроизводительность увеличилась до 420 тонн в час. Вложения в проект составили 67 млн рублей.

— Модернизация паропроводов повышает надежность и безопасность схем транспортировки пара на 80%. В 2025 году будем продолжать плановую замену на второй очереди оборудования, — отметил директор Новосибирской ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко Замена паропроводов поперечных связей третьей очереди (строительства) ТЭЦ прошла в 2016 году: тогда станция обновила трубы, по которым разные турбины получают пар от разных котлов через коллектор.

В АО «СГК-Новосибирск» рассказали, что проект по замене паропроводов ведется в несколько этапов. С 2020 по 2022 годы, новыми коммуникациями оснастили котел №11, а также три турбоагрегата — с номерами с шестого по восьмой.

Необходимость замены паропроводов наступает после наработки в среднем более 250 тысячи часов. Дело в том, что в ходе эксплуатации трубы прогреваются до температуры свыше 550С градусов, подвергаются давлению до 130 кгс/см² (килограмм-сил на кв. см).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске появится лаборатория для проверки золы-уноса на качество. Объем инвестиций в проект составил 2,3 млн рублей.