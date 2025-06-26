Участники спецоперации узнают о возможностях поддержки через «Карту жителя НСО»

В Новосибирской области неукоснительно выполняются все обязательства по социальной поддержке участников специальной военной операции и их близких. Данные меры полностью соответствуют базовому стандарту, утвержденному Президентом РФ для регионов и муниципалитетов. Вопросы совершенствования этих мер обсуждались 26 июня на заседании межведомственной комиссии в Правительстве области под руководством заместителя губернатора Константина Хальзова.

Как отметил Хальзов, регион обеспечивает весь спектр помощи, предусмотренный базовым стандартом. Он подчеркнул необходимость мобилизации всех ресурсов для полного исполнения стандарта, включающего медицинскую, реабилитационную, социальную поддержку, а также возможности обучения, трудоустройства и организации досуга. Для удобства получения информации участниками СВО и их семьями создается «Карта жителя Новосибирской области», которая станет единым информационным порталом, в том числе, для получения Губернаторского реабилитационного сертификата.

Заместитель министра труда и социального развития области Владимир Машанов сообщил, что в перечень предложений по расширению мер поддержки входят дополнительные льготы для детей участников СВО, упрощенный доступ к спортивным объектам, налоговые преференции и другие инициативы.

Стоит отметить, что в Новосибирской области действует филиал фонда «Защитники Отечества», созданный по Указу Президента России. В регионе также реализуется губернаторский проект комплексной реабилитации участников СВО. Подробную информацию можно найти на сайте областного министерства труда и соцразвития, а подать заявление на реабилитационный сертификат можно через сайт МФЦ.