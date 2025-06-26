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Цены на металлолом в Новосибирске откатились на семь лет назад

  • 26/06/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Цены на металлолом в Новосибирске откатились на семь лет назад
Пункты металлоприема забиты ломом, и работники отказываются его покупать

Цены на покупку металлолома в Новосибирске резко снизились. Сейчас на пунктах металлоприема за килограмм черного лома дают максимум 10 рублей, год-полтора назад — 20-21 рубль. При этом не везде его принимают.

— У нас все забито. Металл складывать некуда, поэтому мы снизили цены. Для клиентов они сейчас невыгодны, поэтому приходят только те, кому срочно нужны деньги. С вывозом металла проблемы, — рассказал корреспонденту Infopro54 Олег, собственник одной из точек металлоприема.

Цветной металлолом, по его словам, пункты металлоприема покупают более охотно, и цены на него снизились не так значительно, как на черный лом. К примеру, алюминий сейчас в Новосибирске можно сдать по 100 рублей за кг, медь — 750 рублей.

Александр, подъехавший к этой точке с машиной лома, рассказал корреспонденту редакции, что объехал уже несколько пунктов в Новосибирске и везде получил отказ.

— Занимаемся демонтажом зданий. Раньше постоянно сдавали лом и неплохо зарабатывали в дополнение к оплате за снос. С конца прошлого года начались такие проблемы, — рассказал он.

Директор ООО «Экорекс-Металл» Артем Землянников подтвердил редакции Infopro54, что спроса на лом металла нет не только в Новосибирской области, но и в целом по стране.

— Цены на лом на земле (пункты металлоприема) сегодня откатились на уровень 2018 года, — констатировал он.

Собеседник редакции поясняет, что причин падения цены на металл несколько.

— Стройка себя плохо чувствует, поэтому падает потребность металлургических предприятий в металлоломе. Застройщикам не нужна арматура, балки, трубы, и производственники останавливают их выпуск. Кроме того, заморожено много программ по модернизации газопроводов и трубопроводов, строительству инфраструктуры. В связи с высокой ключевой ставкой и дорогими кредитами многие компании отменили планы по замене выходящего из строя оборудования. Планируют до последнего использовать имеющиеся мощности, — комментирует Землянников.

По его словам, в 2022-2023 годах на металлургические предприятия России поступили 22-23 млн тонн металлолома, в 2024 году — 16,5-17 млн тонн. Прогноз на 2025-й — 12-13 млн тонн.

— Сейчас на рынке возник профицит металлолома, поэтому металлургические комбинаты снижают цены на лом. Кроме того, из-за больших накопленных запасов они вводят квоты  на покупку лома, так как грузить его особо некуда, — поясняет эксперт.

По его словам, уже сейчас в труднодоступных регионах, расположенных на Севере (ХМАО, ЯНАО, Забайкалье, Восточная Сибирь), в связи с низкой закупочной стоимостью лома и высокой ценой транспортировки предприниматели предпочитают оставлять собранный металлолом на своих площадках в ожидании оживления рынка. Однако пока сложно прогнозировать, когда ситуация скорректируется.

На рынке России цена лома черных металлов к концу июня 2025 года достигли минимума с июля 2022 года — 15,5 тысячи рублей за тонну (FCA, без НДС и ЖД-тарифа). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на рейтинговое агентство «Русмет». Только за последнюю неделю котировки снизились на 3,12%. По данным ассоциации «Руслом.ком», в 2024 году рынок уже покинули 20-25% заготовителей, а к концу 2025-го их число может достигнуть 30%. Особенно острая ситуация — в экспортно-ориентированных регионах. На Северо-Западе и Дальнем Востоке уже закрыты около 70% мощностей, на очереди Сибирь и Центральная Россия.

По данным «2ГИС», в Новосибирске 253 точки приема цветного и 252 — черного металла. В то же время, как отмечают участники рынка, многие нелегальные локации на картах не обозначены, но успешно работают долгие годы.

Ранее редакция сообщала о том, что большая часть рынка оборота металлов в Новосибирской области находится в серой зоне

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Прием металла металлургические компании


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