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Какие льготы в Новосибирской области предоставят семьям мобилизованных

  • 28/09/2022, 15:51
льготы семьям мобилизованных
Пока правительство региона утвердило три меры поддержки.

Сегодня на внеочередном заседании правительства Новосибирской области приняты инициативы, направленные на дополнительную поддержку военнослужащих, призываемых в рамках частичной мобилизации, и членов их семей.

Так во-первых, было предложено отнести семьи военнослужащих к льготной категории граждан и компенсировать таким новосибирцам 50% расходов на оплату услуг ЖКХ. Во–вторых, за счет средств областного бюджета предложено организовать бесплатное льготное питание школьников, в том числе для ребят, которые учатся в классах с 5-го по 11-ый. В-третьих, за счет средств областного бюджета компенсировать родительскую плату за посещение детьми дошкольных учреждений — детских садов.

— Инициативы направлены в Законодательное собрание. Далее с коллегами-депутатами работаем для скорейшего принятия льгот семьям мобилизованных, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

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Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть на заседании горсовета также дал поручение департаментам соцзащиты и образования проработать меры адресной поддержки семей мобилизованных. На предложение депутатов предусмотреть в бюджете средства на экипировку военных сэр ответил, что все необходимые меры для оснащения бойцов принимает Минобороны РФ, и предложил работать с теми полномочиями, которые есть у города.

Для сравнения, по поручению губернатора Кузбасса при региональном мобилизационном штабе создана служба интенданта, которая будет отвечать за обеспечение кузбасских военнослужащих. В отношении каждого, кто отправляется в зону СВО, соберут информацию о размере одежды и обуви. Минпромторг Кузбасса сформирует индивидуальный комплект: утепленные сапоги на шнурках, 5 пар утепленных носков, утепленная тельняшка, балаклава, вязаная шапка, утепленные перчатки, спальник. Такой комплект вещей выдадут каждому бойцу, включая тех, кто уже уехал на учебу.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. Согласно указу, призывать будут граждан, которые в настоящий момент состоят в запасе, ранее проходили службу в рядах ВС, и имеют определённую военно-учётную специальность и соответствующий опыт.

 

Ранее редакция сообщала, что в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более 2 тысяч человек. 

Фото с сайта губернатора Новосибирской области

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