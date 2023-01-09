Господдержка участников спецоперации и членов их семей в 2023 году

Выплаты мобилизованным

Согласно Указу президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» мобилизованным присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту.

Поэтому им положены те же самые льготы:

бесплатный проезд,

продовольственное и вещевое обеспечение,

обязательное государственное страхование,

ряд других дополнительных социальных гарантий.

Также участникам СВО присваивается статус ветеранов боевых действий.

В специальной военной операции также принимают участие и добровольцы — ранее Президентом подписан закон, закрепляющий статус добровольческих формирований.

Кроме того, статус военнослужащих распространяется на участников добровольческих формирований, им будут положены те же выплаты и льготы.

Трудовые гарантии

В ТК предусмотрены особенности трудового взаимодействия с мобилизованными гражданами.

Работодатель мобилизованного сотрудника может оформить на это место нового специалиста

трудовой договор с мобилизованным не прекращается, а приостанавливается;

за работником сохраняется место работы.

Период приостановления действия договора засчитают в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.

За мобилизованными госслужащими также сохранят их должности: период прохождения военной службы будет включен в стаж гражданской службы. На время участия в СВО прохождение службы приостанавливается.

Срок военной службы участников добровольческих подразделений включат в страховой стаж для будущей пенсии.

Для граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Продлены сроки предоставления:

налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС);

налоговых расчетов о выплаченных иностранным организациям доходах и об удержанных налогах, расчетов сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Социальная поддержка

Выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей освободят от НДФЛ. Подоходным налогом также не будут облагаться суточные командированным на новые территории.

Также их освободят от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ, и они не будут платить пени при просрочке взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме.

Следует отметить, что в отношении мобилизованных и добровольцев будет приостановлено судопроизводство (это не затронет обязательств по алиментам и возмещению вреда в связи со смертью кормильца).

Также мобилизованные, добровольцы и члены их семей смогут воспользоваться кредитными каникулами. Речь о кредитах, выданных до дня участия в СВО или до подписания контракта добровольцем. Воспользоваться услугой можно по любым потребительским займам и кредитам, а также по ипотеке.

Отсрочку предоставят на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Если мобилизованный в это время заболел или получил ранение, льготы продлеваются на срок пребывания в госпитале.

Все долги полностью спишут, если военнослужащий погибнет или получит инвалидность I группы в ходе СВО.

Кроме того, возможность оформлять кредитные каникулы будут иметь призванные на военную службу предприниматели, которые являются единственными участниками ООО (обществ с ограниченной ответственностью).

Мобилизованные ИП и юрлица также смогут передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

Ранее редакция сообщала, что Путин создал совет по мобилизации.

Фото с сайта Госдумы