Господдержка участников спецоперации и членов их семей в 2023 году

Согласно Указу президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» мобилизованным присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту.
Поэтому им положены те же самые льготы:
Также участникам СВО присваивается статус ветеранов боевых действий.
В специальной военной операции также принимают участие и добровольцы — ранее Президентом подписан закон, закрепляющий статус добровольческих формирований.
Кроме того, статус военнослужащих распространяется на участников добровольческих формирований, им будут положены те же выплаты и льготы.
В ТК предусмотрены особенности трудового взаимодействия с мобилизованными гражданами.
Период приостановления действия договора засчитают в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.
За мобилизованными госслужащими также сохранят их должности: период прохождения военной службы будет включен в стаж гражданской службы. На время участия в СВО прохождение службы приостанавливается.
Для граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.
Продлены сроки предоставления:
Выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей освободят от НДФЛ. Подоходным налогом также не будут облагаться суточные командированным на новые территории.
Также их освободят от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ, и они не будут платить пени при просрочке взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме.
Следует отметить, что в отношении мобилизованных и добровольцев будет приостановлено судопроизводство (это не затронет обязательств по алиментам и возмещению вреда в связи со смертью кормильца).
Отсрочку предоставят на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Если мобилизованный в это время заболел или получил ранение, льготы продлеваются на срок пребывания в госпитале.
Все долги полностью спишут, если военнослужащий погибнет или получит инвалидность I группы в ходе СВО.
Мобилизованные ИП и юрлица также смогут передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.
Ранее редакция сообщала, что Путин создал совет по мобилизации.
Фото с сайта Госдумы
Рубрики :
Регионы:
Теги :