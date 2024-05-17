В Новосибирске поддерживающий ремонт дорожной «рубашки» на ул. Взлетной ведется круглосуточно

Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов сообщил, что поддерживающий (ямочный) ремонт в этом году запланировали на площади более 300 тыс. кв.м. При этом охвачено уже свыше 40 тыс. кв.м. Муниципальные контракты заключили на 140 млн рублей.

Ремонт ведется литым, холодным и горячим асфальтом, рециклером и установкой «Бецема». На сегодняшний день больший упор делается на горячий асфальт. Которым дороги ДЭУ начали ремонтировать еще с середины апреля. В настоящее время активно подключились подрядные организации.

По сведениям пресс-службы мэрии Новосибирска, за прошедшие сутки ДЭУ города и подрядные организации восстановили 2 272,7 кв.м. дорожного полотна, из них горячим асфальтом – 1 940 кв.м. на улицах: Моторной, Титова, Зорге (объездной), Марата, Пожарского, Белой, Краузе, Тюленина, 20, Балтийской, 22–23, Фрунзе.

Среди объектов ремонта была и ул. Взлетная, где силами подрядной организации укладывались дорожные карты.

По словам заместителя директора МКУ «ДЭУ № 1» Романа Трунченко, ремонт производится комплексно: ул. Взлетная, подъем на Планетарий и ул. Выборная, которая ремонтируется по проекту БКД.

— Организация «Дорстрой» должна отремонтировать порядка 17 тыс. кв.м. По техзаданию работы намечены до 30 июня, но, я думаю, что в мае они уже все закончат, — отметил Роман Трунченко.

С этим же подрядчиком заключены контракты на ремонт дорог на ул. Грибоедова, ул. Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе и на ул. Кубовой в Центральном округе.

Роман Трунченко пояснил, что ремонт на ул. Взлетной и подъеме к Планетарию ведется дорожными картами 25 квадратов, толщиной от пяти до семи сантиметров (в зависимости от износа дороги), то есть это не сплошная замена дорожной «рубашки», а только частично поддерживающий ремонт. Здесь будут восстановлены около полутора тысяч квадратных метров дороги. Гарантийный срок – два года. В течение двух лет организация, если что-то некачественно выполнят, будет исправлять по гарантии.

Работы ведутся круглосуточно. Ночью рабочие в основном фрезеруют и снимают старый асфальт. Днем производится укладка горячего асфальта либо и фрезеровка, и укладка. Задействовано около 10 единиц техники и около 20 человек.