В Кировском районе запустят «пилот» городской дренажной системы

На территории частного сектора Кировского района могут запустить пилотный проект дренажной системы, который впоследствии можно будет растиражировать и на другие районы Новосибирска. Данный вопрос обсудили в рамках заседания комиссии горсовета по городскому хозяйству по инициативе депутатов, чьи округа находятся на территории района.

— Эта ситуация остро стоит для Новосибирска, — говорит председатель комиссии Игорь Кудин. — У нас топит частный сектор в Первомайском, Советском, Дзержинском районах. Надо начинать с чего-то, первый шаг делать.

Пока речь идет о Бронных переулках, соседствующих с Южно-Чемским жилмассивом. Как рассказывает главный инженер АО «Государственный специализированный проектный институт» Юрий Шкаруба, проблемы у жителей частного сектора начались с началом плотной застройки жилмассива многоквартирными домами в 2014 году, из-за которых на Бронной значительно просел грунт. С годами ситуация только усугублялась. Ранее, как рассказывает инженер, на месте застройки находилось болото, которое засыпали перед строительством.

— Никто не учел, что будут нарушены подземные водяные жилы, по которым вода должна уходить, — рассказывает Юрий Шкаруба. — Происходит растекание подземных и талых вод к поселку, дома стоят в воде. Страдают жилые здания, сооружения. Инженерные сети подвергаются опасности. Вода несколько лет не уходит из огородов, превращая их в болото с камышами. Люди не могут ничего посадить в огородах. Некоторые дома не выдерживают высокой влажности и разрушаются.

Вместе с грунтовыми водами улицы и огороды частного сектора затапливает и содержанием выгребных ям в результате повреждения антисептиков.

— Не человек идет в туалет, а туалет идет к человеку, — описывает ситуацию депутат с данного округа, председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников. — Эта история с 10-летним стажем, каждый раз у нас какие-то затяжки происходят. Нужно только найти деньги на проектирование, мы дальше сами начнем работать с федеральным бюджетом или областным. Ничего не делается, люди живут в этой проблеме.

Как следует из истории вопроса, первая попытка кардинально решить проблему предпринималась в 2015 году, когда вопрос был изучен комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мэрии, принявшей решение о разработке документации по водоотведению и ликвидации подтопления Бронных переулков. Профильному департаменту была поставлена задача в 2017 году завершить проектирование и подготовить сметную документацию для определения стоимости работ с целью последующего попадания в областную программу. Стоимость работ по подготовке проектной документации на тот момент составляла 1,2 млн рублей, общая стоимость работ — 49,3 млн рублей. в ценах 2016 года.

— Была проведена предпроектная работа с министерством строительства, — сообщает Юрий Шкаруба. — В итоге за подписью на тот момент исполняющего обязанности зампредседателя правительства области Сергея Семки в 2017 году получена следующая информация: реализация мероприятий по предотвращению подтоплений, а также понижению грунтовых вод на территории области возможна только в рамках госпрограммы области «Охрана окружающей среды» в 2015-2020 годах.

Однако в какой-то момент что-то пошло не так, в результате Новосибирск оказался не включен в программу. Как следует из информации департамента транспорта мэрии уже от февраля 2018 года, проектная документация на тот момент отсутствовала, и средства на разработку документации оказались не предусмотрены.

С тех пор стоимость только проектно-сметных работ выросла до 9 млн рублей, а всех работ — до 195 млн рублей в действующих ценах. Как выяснилось в ходе обсуждения, часть средств в сумме 2,5 млн на проектно-сметную документацию проекта в городском бюджете можно изыскать уже сейчас и начать работы по проектированию. Остальные средства на проектные расходы могут быть заложены в бюджет на следующий год. Однако даже в этом случае ещн не факт, что проект попадет в областную программу.

— Вроде бы мы нашли средства на проектирование данного мероприятия, и есть вариант, что мы постараемся войти в программу, — говорит вице-мэр Олег Клемешов. — Но эта программа предусматривает исключение подтопления мест, которые стали затопляемыми в результате природных явлений. На Бронных переулках мы наблюдаем техногенную природу этого явления. Поэтому обольщаться, что мы легко войдем в программу, абсолютно точно не стоит. Вполне возможно, что это можно будет делать за счет бюджета города или иных источников финансирования.

В то же время сейчас в регионе действует уже новая программа защиты окружающей среды, в которой принимают участие районы области. В частности, аналогичный проект удалось реализовать в соседнем Бердске. В жилом секторе на сумму более 70 млн рублей спроектированы, реализованы и эксплуатируются дренажные устройства.

— Этот проект показал хороший результат, и уже в стадии экспертизы находятся 4 таких проекта стоимостью более 100 млн рублей, — сообщает Юрий Шкаруба.

По итогам заседания комиссии было отголосовано решение: в срок до 1 сентября разработать план работ по разработке проектно-сметной документации. Мэрии Новосибирска, как следует из проекта решения, горсовет планирует направить просьбу: при формировании проекта бюджета на 2023 год найти денежные средства на разработку проектно-сметной документации.

Микрорайон «Бронный» Кировского района — район плановой застройки площадью в 100 га, включает более тысячи домовладений, в которых проживают более 5 тысяч человек. Кроме того, на территории микрорайона расположены филиал поликлиники, школа, церковь, размещены инженерные сети, 15 км разветвленных внутриквартальных дорог, озеро. В зоне подтопления — более 950 частных домовладений.

Ранее редакция сообщала, что ассенизаторы просят увеличить число мест для слива нечистот.