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В Кировском районе запустят «пилот» городской дренажной системы

  • 16/06/2022, 10:00
Автор:
новости Новосибирска
Такие попытки уже ранее предпринимались, но что-то пошло не так.

На территории частного сектора Кировского района могут запустить пилотный проект дренажной системы, который впоследствии можно будет растиражировать и на другие районы Новосибирска. Данный вопрос обсудили в рамках заседания комиссии горсовета по городскому хозяйству по инициативе депутатов, чьи округа находятся на территории района.

Эта ситуация остро стоит для Новосибирска, говорит председатель комиссии Игорь Кудин. У нас топит частный сектор в Первомайском, Советском, Дзержинском районах. Надо начинать с чего-то, первый шаг делать.

Пока речь идет о Бронных переулках, соседствующих с Южно-Чемским жилмассивом. Как рассказывает главный инженер АО «Государственный специализированный проектный институт» Юрий Шкаруба, проблемы у жителей частного сектора начались с началом плотной застройки жилмассива многоквартирными домами в 2014 году, из-за которых на Бронной значительно просел грунт. С годами ситуация только усугублялась. Ранее, как рассказывает инженер, на месте застройки находилось болото, которое засыпали перед строительством.

Никто не учел, что будут нарушены подземные водяные жилы, по которым вода должна уходить, рассказывает Юрий Шкаруба. Происходит растекание подземных и талых вод к поселку, дома стоят в воде. Страдают жилые здания, сооружения. Инженерные сети подвергаются опасности. Вода несколько лет не уходит из огородов, превращая их в болото с камышами. Люди не могут ничего посадить в огородах. Некоторые дома не выдерживают высокой влажности и разрушаются.

Вместе с грунтовыми водами улицы и огороды частного сектора затапливает и содержанием выгребных ям в результате повреждения антисептиков.

Не человек идет в туалет, а туалет идет к человеку, описывает ситуацию депутат с данного округа, председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников. Эта история с 10-летним стажем, каждый раз у нас какие-то затяжки происходят. Нужно только найти деньги на проектирование, мы дальше сами начнем работать с федеральным бюджетом или областным. Ничего не делается, люди живут в этой проблеме.

Как следует из истории вопроса, первая попытка кардинально решить проблему предпринималась в 2015 году, когда вопрос был изучен комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мэрии, принявшей решение о разработке документации по водоотведению и ликвидации подтопления Бронных переулков. Профильному департаменту была поставлена задача в 2017 году завершить проектирование и подготовить сметную документацию для определения стоимости работ с целью последующего попадания в областную программу. Стоимость работ по подготовке проектной документации на тот момент составляла 1,2 млн рублей, общая стоимость работ 49,3 млн рублей. в ценах 2016 года.

Была проведена предпроектная работа с министерством строительства, сообщает Юрий Шкаруба. В итоге за подписью на тот момент исполняющего обязанности зампредседателя правительства области Сергея Семки в 2017 году получена следующая информация: реализация мероприятий по предотвращению подтоплений, а также понижению грунтовых вод на территории области возможна только в рамках госпрограммы области «Охрана окружающей среды» в 2015-2020 годах.

Однако в какой-то момент что-то пошло не так, в результате Новосибирск оказался не включен в программу. Как следует из информации департамента транспорта мэрии уже от февраля 2018 года, проектная документация на тот момент отсутствовала, и средства на разработку документации оказались не предусмотрены.

С тех пор стоимость только проектно-сметных работ выросла до 9 млн рублей, а всех работ до 195 млн рублей в действующих ценах. Как выяснилось в ходе обсуждения, часть средств в сумме 2,5 млн на проектно-сметную документацию проекта в городском бюджете можно изыскать уже сейчас и начать работы по проектированию. Остальные средства на проектные расходы могут быть заложены в бюджет на следующий год. Однако даже в этом случае ещн не факт, что проект попадет в областную программу.

Вроде бы мы нашли средства на проектирование данного мероприятия, и есть вариант, что мы постараемся войти в программу, говорит вице-мэр Олег Клемешов. Но эта программа предусматривает исключение подтопления мест, которые стали затопляемыми в результате природных явлений. На Бронных переулках мы наблюдаем техногенную природу этого явления. Поэтому обольщаться, что мы легко войдем в программу, абсолютно точно не стоит. Вполне возможно, что это можно будет делать за счет бюджета города или иных источников финансирования.

В то же время сейчас в регионе действует уже новая программа защиты окружающей среды, в которой принимают участие районы области. В частности, аналогичный проект удалось реализовать в соседнем Бердске. В жилом секторе на сумму более 70 млн рублей спроектированы, реализованы и эксплуатируются дренажные устройства.

Этот проект показал хороший результат, и уже в стадии экспертизы находятся 4 таких проекта стоимостью более 100 млн рублей, сообщает Юрий Шкаруба.

По итогам заседания комиссии было отголосовано решение: в срок до 1 сентября разработать план работ по разработке проектно-сметной документации. Мэрии Новосибирска, как следует из проекта решения, горсовет планирует направить просьбу: при формировании проекта бюджета на 2023 год найти денежные средства на разработку проектно-сметной документации.

Микрорайон «Бронный» Кировского района район плановой застройки площадью в 100 га, включает более тысячи домовладений, в которых проживают более 5 тысяч человек. Кроме того, на территории микрорайона расположены филиал поликлиники, школа, церковь, размещены инженерные сети, 15 км разветвленных внутриквартальных дорог, озеро. В зоне подтопления более 950 частных домовладений.

 

Ранее редакция сообщала, что ассенизаторы просят увеличить число мест для слива нечистот. 

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : частный сектор подтопление город власть


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