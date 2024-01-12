Новый жилой комплекс появится в Октябрьском районе Новосибирска

Мэрия Новосибирска проведет конкурс на комплексное развитие территории (КРТ) в Октябрьском районе Новосибирска. Постановление об этом размещено в бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска. Жилой комплекс комфорт-класса появится на участке площадью 215 613 кв. метров в границах ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. Автогенной, ул. Коммунстроевской, ул. III Интернационала.

— Минимальный объем предусмотренного договором финансирования работ, подлежащих выполнению лицом, с которым договор должен быть заключен по результатам торгов, не менее 30 млрд рублей, — говорится в документе.

Организатором конкурса определен департамент строительства и архитектуры администрации. Стоимость договора составляет 76,857 млн рублей. Инвестиции должны составить не менее 30 млрд рублей.

Кроме того, документом определено, что средняя площадь квартир в многоквартирных домах должна составить не менее 49 квадратных метров. Ранее редакция сообщала, что на территории должно появиться 472 тысячи кв. м новой недвижимости: средне- и многоэтажные жилые дома высотой 9–30 этажей.

Под снос попадают более 320 домов, в том числе многоквартирный дом и гостиница. Отмечается, что переселение граждан из многоквартирного дома осуществляется за счет бюджетных средств в рамках реализации действующих программ по расселению аварийного жилищного фонда.

По договору КРТ, застройщик должен своими силами и за свой счет осуществить мероприятия по подготовке территории жилой застройки к комплексному развитию: освободить участки, предназначенные для строительства школы на 1100 мест (земельный участок площадью 23100 кв. м), детского сада на 320 мест (земельный участок площадью не менее 11200 кв. м), поликлиники на 200 посещений в смену (земельный участок площадью не менее 6500 кв. м), а также территорию для обслуживания помещений встроенно-пристроенного детского сада на 100 мест и участки для строительства дорог.

При этом, на первых этажах многоквартирных домов, подлежащих строительству вдоль улицы Кирова, предусмотрено размещение исключительно нежилых помещений.

Отмечается, что на пересечении улиц Коммунстроевской и Декабристов находится объект культурного наследия — водонапорная башня комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги. Это влечет установление режима использования земель и земельных участков, ограничивающего хозяйственную деятельность и запрещающего/ограничивающего строительства (в том числе по высотным параметрам).

Башня представляет собой объемно-пространственную композицию двухъярусного сооружения 1913–1915 гг. постройки. Имеет круглую форму в плане, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу. Приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области включена в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 19 апреля 2016 года.

Реализовать проект планируется до 31 декабря 2042 года. Детские сады должны быть построены и переданы городу поочерёдно: первый до 2028 года, второй – до 2031.

Ранее редакция сообщала, что рекорд по расселению аварийного жилья побит в Новосибирской области