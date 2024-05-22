Новосибирская область на втором месте в России по стоимости ОСАГО

Эксперты сервиса «Сравни» проанализировали среднюю стоимость автогражданки в регионах России. По итогам 1 квартала 2024 года Новосибирская область оказалась на третьем месте в стране по центе страховки ОСАГО — 8801 рубль. На первом месте Республика Ингушетия — 10715 рублей, на третьем — Кабардино-Балкария (8 750 руб.).
В топ-3 регионов с самой низкой средней стоимостью ОСАГО вошли Забайкальский край (5 030 руб.), Орловская и Тамбовская области (5 308 и 5 343 руб., соответственно).
Средняя стоимость полиса ОСАГО в России составила 6 779 руб., что на 3% ниже, чем в 2023.
Напомним, Новосибирская область в 2016 году попала «красную зону» регионов России, которые относятся к высокорисковым с точки зрения страхового мошенничества с ОСАГО. В октябре 2023 года страховщики прогнозировали, что в регионе могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО на 20-30% из-за роста мошенничества, а также отказа правоохранительных органов возбуждать уголовные дела по автогражданке.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области выросли выплаты по ОСАГО до 114 тысяч рублей.
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