Каждый район Новосибирской области обеспечат мобильными ФАПами

Все районы Новосибирской области до конца 2023 года будут оснащены передвижными фельдшерско-акушерскими пунктами. Об этом в эфире телеканала ОТС рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отмечается, что в Новосибирске строятся крупные амбулаторные центры – семиэтажные здания с полным комплексом услуг.

— Для населённых пунктов с меньшим количеством жителей строим стационарные ФАПы, где ещё меньше людей живёт – строим мобильные ФАПы. В этом году мы эту задачу выполняем, — отметил Травников.

Отдельно он отметил, что еще несколько лет назад ситуация с оборудованием в районах была непростой. например в некоторых ЦРБ не было даже флюорографов.

До конца 2023 года в Новосибирской области введут 21 стационарный ФАП.

Напомним, что госпиталь города Нянджанг, Китай (Nanjing First Hospital) и НМИЦ им. Мешалкина подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках сотрудничества планируется реализация ряда проектов. Запуск первого проекта планируется в сентябре 2023 года

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников рассказал о планах на развитие территории около четвертого моста.