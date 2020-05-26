Ученые ИЦиГ СО РАН готовы взять под наблюдение переболевших COVID-19

— Пандемия серьезно сдвинула нашу научную повестку. На первый план вышел вопрос о разработке новых противовирусных препаратов, изучение свойств уже имеющихся средств, которые могут быть полезны для лечения коронавирусной инфекции и ее последствий, — сообщил в ходе пресс-тура заместитель директора НИИКЭЛ — филиала ИЦиГ СО РАН — по научной и клинической работе Максим Королев.

Он пояснил, что у института уже были определенные наработки по доклиническим исследованиям препарата — интерферон лямбда —создаваемого как противовирусный, и препаратов на его основе. Сейчас работы в этом направлении ускорены.

— Наши исследования показали, что при борьбе с коронавирусной инфекцией, распространяющейся через слизистые, препарат желательно применять перорально. Это требует пересмотра всего набора исследований по интерферонам, которые ставятся внутривенно или внутримышечно. Это другие методы доказательной медицины, — подчеркивает он.

Впрочем, в связи с важностью темы разработки современных противовирусных препаратов по коронавирусной тематике, ученый не исключает, что срок выведения на рынок новых препаратов существенно сократится. К примеру, компания ЗАО «Биокад» (Стрельна) запустила производство препарата для лечения при «цитокиновом шторме» за 2 месяца. Для сравнения, до пандемии на это уходило около 5 лет.

Кроме того, ученые тестируют препараты, зарекомендовавшие себя в лечении других заболеваний, для лечения коронавирусной инфекции или ее последствий. Одним из самых грозных осложнений является «цитокиновый шторм» при вирусной пневмонии.

— Мы использовали один препарат для медпомощи при ревматологии. Его применение в реанимациях для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 принесло позитивные результаты. Несколько человек удалось снять с ИВЛ. Сейчас отслеживаем их состояние, разбираемся в результатах, — пояснил Максим Королев.

Третий блок работ ИЦиГ СО РАН, связанный с COVID-19, — наблюдение и профилактика негативных последствий у пациентов, излечившихся от коронавируса. По словам эксперта, большой медицинской проблемой является двусторонняя пневмония. Она запускает процесс системного фиброза легочной ткани, в результате, излечившись от легкой формы заболевания, человек может получить хроническую.

— Мы вышли с инициативой на минздрав Новосибирской области. Два наших филиала готовы взять функцию интегратора и динамически наблюдать пациентов с использованием ряда диагностических исследований, позволяющих быстро выявить легочный фиброз, отслеживать ситуацию в динамике с использованием современного томографического оборудования, которое недавно было запущено в нашем центре. Легочный фиброз на ранних стадиях можно выявить только с помощью компьютерной томографии, — уточняет Королев. — На основе полученных данных мы будем создавать регистр, который позволит разработать серьезную долговременную программу по предотвращению новых вспышек коронавирусной инфекции.

На 26 мая в Новосибирской области накопительным итогом зарегистрировано 2300 заражения коронавирусной инфекцией — плюс 87 за сутки. 891 человек выздоровел, 30 пациентов скончались. В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ — 19 пациентов.

Фото автора