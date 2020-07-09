Депутаты требуют отмены НДС в тарифах и моратория на их рост

На последней в текущем созыве сессии областного заксобрания депутаты приняли решение подготовить обращение к федеральным органам власти по поводу пересмотра отдельных пунктов налогового законодательства в жилищно-коммунальной отрасли. Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс РФ, согласно которым НДС должен быть исключен из ряда коммунальных услуг: теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Такую инициативу озвучил в начале сессии заместитель председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко, предложивший рассмотреть данный вопрос в повестке дня.

— Все тарифы включают НДС — 20%, — поясняет Агеенко. — То есть 1/5 средств ресурсоснабжающие организации перечисляют государству. Предлагаю выйти с законодательной инициативой: исключить из тарифов НДС и не повышать их на протяжении 5 лет. Учитывая высокую юридическую сложность этого вопроса, предлагаю новому составу заксобрания обратиться в Госдуму и правительство РФ по поводу исключения НДС из тарифа, что позволит ФАС установить предельный коэффициент коммунальных платежей, а департаменту по тарифам — не изменять тарифы на тепловую энергию, водоснабжение.

Напомним, что федеральное правительство установило для Новосибирской области «планку» повышения тарифов 4,9%. Для жителей Новосибирска решено повысить на 6% тарифы на отопление, горячую воду и водоотведение. Газоснабжение подорожает на 5%. Холодная вода — на 4,9%, электроснабжение — на 4,5%.

В то же время в других регионах этот рост оказался гораздо ниже. К примеру, в Ямало-Ненецком АО он не превысил 2,4%. Такой пример привел коллега Агеенко по депкорпусу и фракции КПРФ Вячеслав Журавлев.

— Там теплее или меньший износ коммуникаций? — недоумевает депутат. — Стоимость бурого угля в цене тепловой энергии составляет менее 10%, а цена гигакалории с первого июля у нас предлагается — 1,4 тысячи рублей. За последние 15 лет тарифы в общей сложности выросли на 185%. В этом году, несмотря на пандемию, вылившуюся в увеличение безработицы, нам предстоит снова решать этот вопрос.

В связи с этим Журавлев предложил через департамент по тарифам инициировать мораторий на их рост. Однако это предложение не прошло.

— Если мы наложим мораторий, выпадающие доходы пойдут из областного бюджета, — пояснил председатель заксобрания Андрей Шимкив. — В сегодняшней ситуации с пандемией, снижением доходной части это практически невозможно. Мы принимали в повестку дня другое — обращение к федералам

В то же время уже есть обращение к федеральным властям по поводу такого моратория, принятое депутатами горсовета Новосибирска.

— Необходимо отметить, что в условиях напряженной обстановки в результате распространения коронавирусной инфекции особо остро стоит проблема снижения уровня доходов граждан, — говорится в обращении депутатов к премьер-министру Мишустину, которое зачитал коллегам первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. — С этим связано ухудшение общей экономической ситуации в стране, повышение уровня безработицы, снижение работодателями размера зарплаты работникам. Учитывая дальнейший итог этого, просим рассмотреть вопрос возможного неповышения тарифов на коммунальные услуги до конца 2020 года — с целью сохранения платы граждан на уровне декабря 2019 года.

В связи с этим областные депутаты решили поддержать данное обращение к главе правительства РФ от своих городских коллег. Что касается обращения по поводу НДС, то оно, согласно решению сессии, будет подготовлено в ноябре 2020 года депутатами седьмого созыва, выборы которого пройдут 13 сентября в единый день голосования.

Фото: pixabay.com, автор- SeagullNady