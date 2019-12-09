Экс-глава Новосибирского района приступил к новой работе

Ушедший в отставку с поста главы Новосибирского района Александр Соболевский назначен начальником инспекции госнадзора за техсостоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона объявил губернатор Андрей Травников. О будущем назначении экс-главы района он ранее сообщал на встрече с депутатами Новосибирского районного совета.

Напомним, что на этой же встрече губернатор и спикер заксобрания области Андрей Шимкив представили депутатам в качестве и. о. главы Новосибирского района теперь уже бывшего замминистра ЖКХ и энергетики Андрея Михайлова, которого, как ранее сообщал источник в партии «Единая Россия», планируется оставить на посту главы после необходимых, по сути, формальных, конкурсных процедур.

Фото с сайта администрации Новосибирского района