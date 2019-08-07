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Ученые Института теплофизики экспериментируют с наножидкостями

На их основе планируется создать хладагент нового типа.
  • 07/08/2019, 15:29
Ученые Института теплофизики экспериментируют с наножидкостями

Группа исследователей из Сибирского федерального университета, Института теплофизики им С. С. Кутателадзе СО РАН и Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета проанализировала характеристики 60 наножидкостей и установила, что с уменьшением размера наночастиц увеличивается вероятность того, что жидкость станет неньютоновской. Подробности опубликованы в журнале Colloids and Surfaces.

Как объясняет соавтор работы главный научный сотрудник Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, профессор, доктор физико-математических наук Валерий Рудяк, добавление наночастиц в жидкость меняет ее структуру: возрастает плотность молекул флюида около каждой частицы. В результате можно создавать жидкость с контролируемыми свойствами и управлять ими во время ее движения, пишет «Наука в Сибири».  Управляемые жидкости востребованы в медицине — для точечной доставки лекарств. Широка сфера их применения в области нефтедобычи: компания «Бейкер Хьюз» (одна из ведущих сервисных компаний в этом сегменте) использует несколько сотен разных буровых растворов, «Шлюмберже» — примерно вдвое больше. В июне 2019 года в Испании прошла первая международная конференция, посвященная наножидкостям и, в частности, возможностям их использования.

— Для практического применения большое значение имеют не только контролируемые свойства (сегодня в принципе ясно, как их создать), но и время жизни наножидкости. Частицы очень маленькие и, в отличие от больших, они не оседают под действием силы тяжести, но могут слипаться. Чтобы этого не происходило, их обрабатывают ультразвуком, используют дисперсанты — покрывают специальной пленкой. Поэтому внедрение наножидкостей — в большой степени вопрос не науки, а технологии их создания и финансирования. В США наножидкости выпускаются промышленно, время их жизни недели и месяцы, — добавляет Валерий Рудяк.

В настоящее время ученые продолжают исследование способов управления свойствами наножидкостей, в частности для создания на их основе хладагента нового типа. Эта работа выполняется совместно с индийскими коллегами.

Фото предоставлено Валерием Рудяком

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