В НГУ запатентовали новую технологию маммопластики

В Центре постдипломного медицинского образования Института медицины и психологии НГУ разработали новый метод маммопластики. Он применяется при коррекции птоза (опущения) молочной железы. Патент на изобретение НГУ получил в 2024 году.

Главное отличие нового метода — достижение требуемого эстетического результата без разрушения тканей органа и с сохранением всех функций молочной железы, включая способность к лактации, чувствительность и т.д.

— Запатентованный способ учитывает множество анатомических аспектов, особенности строения сосудистой сети молочной железы, ее лимфотока, другие параметры. В результате врачи получают возможность корректировать форму органа, манипулируя сосудами и тканями, но сохраняя при этом их целостность. А место расположения разреза обеспечивает фактическое отсутствие видимых следов хирургии, — рассказал один из авторов патента, профессор Центра постдипломного медицинского образования Института медицины и психологии НГУ, д.м.н., ведущий пластический хирург Центра медицины «Авиценна» Андрей Козлов.

Он добавил, что операция довольно сложная, но она вполне по силам квалифицированному хирургу.

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