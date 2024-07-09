Вынесен приговор за незаконные валютные операции на 55 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске завершилось рассмотрение дел о незаконных валютных операциях и уклонение от уплаты таможенных платежей.

С июня 2017 по ноябрь 2022 года 16 сотрудников компании осуществляли валютные переводы на счет японского банка. Они объясняли это закупками для личных нужд автомобилей и мотоциклов. Перевод валюты совершался на счета нескольких нерезидентов, а кредитной организации сообщали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода средств.

— Общая сумма переведенных за рубеж в иностранной валюте денежных средств составила свыше 55 миллионов рублей, — говорится в сообщении Октябрьского районного суда Новосибирска.

Также обвиняемые уклонились от выплаты таможенных платежей на сумму более 56 миллионов. Для уменьшения таможенных платежей ООО предоставило в таможню фиктивные данные о стоимости товаров. Директор компании не знал о нарушениях закона.

По итогу вину все обвиняемые признали и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Все подсудимые признаны виновными и им назначено наказание: замдиректору Павлу Бессонову назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, сотруднице компании Екатерине Русаковой – штраф в 40 тысяч рублей. Остальных участников преступления оштрафовали на 30 тысяч каждого.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что служебная собака помешала иностранцу вывезти деньги из Новосибирска в Узбекистан.