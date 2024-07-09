«Не пьющие и не курящие»: работодатели заплатят штраф за завышенные требования к кандидатам в Новосибирске

В Новосибирской области прокуратура заставила работодателей удалить объявления о приеме на работу. По мнению ведомства, требования к сотрудникам носили дискриминационный характер — обязательным условием было отсутствие вредных привычек.

Под «раздачу» попали руководители компаний в Барабинском районе. Они опубликовали в интернете информацию о свободных вакансиях, но обязательным было требование, чтобы сотрудник не употреблял алкоголь и не курил. Такого соискатели стерпеть не смогли и пожаловались прокурору.

— Согласно требованиям законодательства запрещается распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения дискриминационного характера, указывающие на какое бы то ни было ограничение прав или установление преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, цвета кожи, происхождения, инвалидности, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, а также другие обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работников, — пояснили в надзорном ведомстве региона.

По результатам проверки прокурор внес представления руководителям двух организаций, в отношении одного работодателя вынесено постановление о возбуждении административного дела по статье «Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера».

Дискриминирующие объявления были удалены. Один из руководителей отделался дисциплинарной ответственностью, другой — оштрафован на 10 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура привлекла к административной ответственности главу сельского совета в Новосибирской области за срыв сроков оплаты уборки дорог перед подрядчиком.