В Новосибирске убирают бетонные блоки на выезде из Панорамы

Сегодня, 13 августа, бетонные блоки, блокирующие выезд из ЖК «Панорама» по ул. Немировича-Данченко, начали демонтировать. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин.

— Поздравляю жителей Панорамы и Немировича, хорошая демонстрация гражданской активности и солидарности! Теперь закрепить успех и вернуть знак поворота, — написал он.

Напомним, 11 августа у ЖК «Панорама» в Новосибирске был заблокирован быстрый въезд и выезд на территорию микрорайона с ул. Немировича-Данченко. На участке демонтировали стрелку светофора и поставили бетонные блоки. Горожанам был предложен альтернативный проезд в сторону ул. Ватутина. Однако 12 августа жители близлежащих микрорайонов в знак протеста частично блокировали автодорогу к ЛДС своими машинами. В мэрии изменение схемы объяснили тем, что наличие регулируемого светофором выезда с ЖК «Панорама» обеспечивало потребности ограниченного круга автомобилистов и не учитывало интересы жителей всего левобережья. Глава СКР России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль, а следственные органы начали проверку.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкину представят доклад о правомерности закрытия дороги в Новосибирске.