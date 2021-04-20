Ученые не дадут студентам списать на экзаменах

Создал устройство «У.М.» резидент бизнес-инкубатора «Гараж» НГТУ НЭТИ. Оно прошло испытания и в тестовом режиме применялось на базе Новосибирского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба НГТУ.

— Проблему использования микронаушников может решить технология «У.М.», которая способна уловить сигнал индукционной петли микронаушника и транслировать его для преподавателя, — рассказал разработчик устройства Денис Рублев.

Как сообщал 3 августа врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, на прошедшем в прошлом году Едином государственном экзамене (ЕГЭ) было обнаружено 850 нарушений, в число наиболее часто встречающихся из них входит использование микронаушников. При этом, согласно данным опроса, проведенного разработчиками в Новосибирском государственном медицинском университете, 84 % студентов хотя бы раз использовали микронаушники, а 56 % используют их на каждом экзамене.

По словам Дениса Рублева, устройство можно применять на экзаменах, олимпиадах, зачетах, курсах. В отличие от широко применяющегося сегодня видеонаблюдения, устройство «У.М.» работает самостоятельно и не требует безотрывного слежения за собой. Главное преимущество разработки в том, что она позволяет не просто заглушить сигнал, а узнать, кто именно использует микронаушник, и доказать это.

Устройство прошло четыре этапа испытаний, в ходе которых доказало свою эффективность и подтвердило вред от использования микронаушников.

Разработчики обратились в министерство образования Новосибирской области с просьбой предложить технологию для использования на федеральном уровне. Обращение было поддержано на уровне регионального министерства. Соответствующее письмо направлено в Министерство образования и просвещения РФ.

Кроме того, сейчас разработчики ведут переговоры с Международной шахматной федерацией (FIDE).

— Как оказалось, в этом виде спорта также имеется проблема использования микронаушников на турнирах. Мы планируем интегрировать нашу технологию «У.М.» с их системой прокторинга. Таким образом, мы подстраиваем и модернизируем устройство под задачи, — отметил Денис Рублев.

Вместе с тем первостепенной задачей для разработчиков является внедрение системы для применения в вузах и на ЕГЭ.