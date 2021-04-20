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История довольно банальная, но не на тех замахнулись?

Ирина Левит, писатель и публицист:
  • 20/04/2021, 17:24

О заказах фирмам «Игрек», журналистском промысле и замахе на «больших людей».

Арест журналиста Николая Сальникова и бизнесмена Сергея Проничева по обвинению в мошенничестве и вымогательстве вызвал в медийном сообществе бурю. Журналист делал «черную заказуху», вроде как намеренно, чтобы герои «заказухи» откупились, и т.д. и т.п. Много там пока непонятного, но реакция в основном осуждающая. Я знакома с Сергеем Проничевым и не знакома (или забыла) с Николаем Сальниковым. И совершенно не намерена обсуждать этих конкретных людей. Я о другом.

Два самых распространенных вида медиашантажа:

обратиться к мистеру Икс или в фирму «Игрек» со словами: мы тут на вас кое-что нарыли, но если вы заплатите, мы не будем предавать это огласке;

обратиться к конкурентам (или прочим заинтересованным лицам) мистера Икс и фирмы «Игрек»: мы тут кое-что на ваших «противников» нарыли, и если вы заплатите, то мы предадим огласке.

Разве в Новосибирске не знают, что этим долгие годы промышляют вполне конкретные журналисты и целые СМИ? Прекрасно знают причем с фамилиями и названиями. Да, периодически кривятся, фыркают, но хоть раз было, чтобы подобным вымогателям дали мощный публичный отпор? Я не припомню.

Да, в журналистской среде слово «заказуха» имеет негативный смысл. Но ею не только «черной», но и «белой» занимаются практически все! В очереди стоят, чтобы ее получить. А каким словом можно назвать то, что делается в рамках государственных и муниципальных грантов, так называемых договоров об информационном обслуживании с различными фирмами? Я ни в коем случае не хочу обвинять СМИ в том, что они бьются за «имиджевое сопровождение». Без этого ни одно новосибирское СМИ просто не выживет. И тут существует совершенно открытый альянс между журналистами, властью и бизнесом. Но зачем из себя невинность разыгрывать?

На мой взгляд, история с журналистом Николаем Сальниковым вполне банальная. Только он замахнулся на слишком «больших» людей. Однако, если бы речь шла не о спортклубе «Успех», за которым стоят депутат Закособрания Вениамин Пак и председатель новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев, а кто-нибудь «пожиже», стали бы наши правоохранительные органы столь же мощно кидаться на защиту закона и справедливости?

По материалам публикации в соцсети Facebook

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