Торги по реконструкции трассы Р-254 «Иртыш» около Толмачево планируют отыграть в 2021 году

Проект реконструкции 20 км участка трассы Р-254 «Иртыш», примыкающей к Толмачево, получил согласование Аналитического центра при правительстве РФ. Характеристики участка, которые мы сегодня зафиксировали: протяженность — 20 км с категорией дороги первая Б, — отметил на пресс-конференции первый заместитель начальника Федерального управления автодорог «Сибирь» («Сибуправтодор») Дмитрий Батурин.

На участке планируется построить 4 км дороги с 6 полосами движения и 6 км с 4 полосным движением, а также 3 новые транспортные развязки и мост через реку Чик. Предварительная стоимость проекта — 19 млрд рублей.

— Сегодня проектная организация завершает разработку проектно-сметной документации. До конца недели планируем пройти защиту Федеральном дорожном агентстве, а в мае выйти на проверку в Главгосэкспертизу, — добавил Батурин. — По результатам будем ходатайствовать о начале финансирования работ. Рассчитываем, что в этом году заключим госконтракт и приступим к расчистке территории под строительство.

Ранее пресс-служба «Сибуправтодора» сообщала, что объект Р-254 «Иртыш» км 1422 – 1442 станет продолжением реконструкции на км 1392-1422, которую дорожники ведут с 2014 года. В целом, в результате реализации двух проектов реконструкции, из III-ей технической категории в I-ю перейдёт в общей сложности 50 км трассы Р-254 «Иртыш» на подъезде к областному центру. Это означает увеличение пропускной способности до норматива свыше 14 тысяч автомобилей в сутки.