Ученые НЭТИ предложили определять заболевание по составу выдыхаемого человеком воздуха

Как рассказал доцент кафедры химии и химической технологии, кандидат технических наук Александр Баннов, установка уже работает и на ней регулярно проводятся исследования.

— Сейчас мы проводим отладку для тестирования новых типов газовых сенсоров. То есть в основном занимаемся отработкой режимов, доработкой некоторых комплектующих, ячеек. Установка работает пока только на НГТУ НЭТИ, потому что создана в рамках исследовательского проекта, — рассказал Александр Баннов. — Основная идея не изменилась: у нас есть газовый сенсор, который позволяет определять газы, такие как аммиак, диоксид азота, углеводороды, и может быть использован в задачах промышленной безопасности на предприятиях и в биомедицинских приложениях для определения ранних стадий заболеваний по составу выдыхаемого воздуха. Сейчас мы боремся за то, чтобы определяемые концентрации были ближе к 1 ppm (parts per million, 1 ppm = 0,001 %) и значительно ниже.

В промышленной отрасли (угольной и химической) сейчас есть большая проблема с определением вредных газов, выделяющихся в процессе производства. Это может привести к авариям, а также повлиять на здоровье людей. По словам Александра Баннова, в настоящее время в мире ведутся похожие разработки, но готовых устройств пока больше ни у кого нет.