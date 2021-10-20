Названы ключевые осложнения после коронавируса

Одним из самых распространенных осложнений после COVID-19 являются проблемы с психоэмоциональным здоровьем. По словам главного психиатра Новосибирской области Аллы Зининой, прежде всего страдает нервная система пациента. Проявляется это по-разному: от эмоциональных стрессов до затяжных депрессий.

— Коронавирус отрицательно влияет на психоэмоциональное здоровье человека. При постковидном синдроме наблюдается депрессивное состояние, уныние, подавленность, меланхолия, — рассказывает Зинина. — Также встречаются пациенты с неустойчивым эмоциональным состоянием, которое проявляется резкими перепадами настроения, низким самоконтролем поведения. Нередко встречаются панические атаки — приступы тяжелой тревоги в сочетании с другими признаками: повышенным артериальным давлением, удушьем, тошнотой и головокружением. Были случаи, когда тяжелое нарушение психоэмоционального состояния после COVID-19 заканчивалось суицидом.

По ее словам, коронавирус способен проникать в центральную нервную систему, затрагивая нейроны и глиальные (вспомогательные) клетки человека.

— Как показала практика, к основным неврологическим проявлениям постковидного синдрома относятся интенсивные головные боли. Отмечу, что болевой синдром может быть постоянным, в виде мигрени — приступообразной, периодически возникающей головной боли.

У одних пациентов после COVID-19 нарушается терморегуляция — длительное время сохраняется температура 37-37,5 градусов, у других она, наоборот, может понижаться до 36 градусов. Это состояние сопровождается ознобом, мышечной дрожью, при этом температура тела может оставаться нормальной, — констатирует психиатр. — Нарушается зрение, могут появляться черные пятна перед глазами, затуманенность зрения и светобоязнь. У пациентов может появится парестезия — это расстройство чувствительности или онемение конечностей, признаками которого являются жжение, покалывание, зуд, ползания мурашек на поверхности кожи. Также многие пациенты жалуются на нарушение обоняния и вкуса. Такие симптомы могут наблюдаться до нескольких месяцев после перенесенного заболевания.

Директор ООО «Парус-Резорт» (санаторий «Парус», PARUS medical resort & spa) Юлия Шелепенкова также отмечает, что у многих пациентов, которые перенесли ковид в тяжелой форме, находились на искусственной вентиляции легких, лежали в реанимации, появились различные страхи.

— Часто возникают суицидальные мысли, боязнь задохнуться, — добавляет она.

По наблюдению Аллы Зининой, риск выявления психического расстройства после типичной болезненной симптоматики COVID-19 вырос примерно вдвое по сравнению с 2019 годом. Кроме того, среди госпитализированных пациентов зарегистрирован высокий процент тяжелых тревожно-депрессивных состояний.

— Это было ожидаемо в условиях пугающей неопределенности, масштабных карантинных мер и изоляции, страха за жизнь, за здоровье, а также в связи с экономическими последствиями пандемии, — говорит Зинина.

Психиатр обращает внимание, что при вышеперечисленных признаках постковидного синдрома нужно незамедлительно обратиться к врачу.

— Основными направлениями в реабилитации пациентов, переболевших COVID-19, считаются реабилитация респираторной функции, мышечной функции. Реабилитация неврологических, психологических и когнитивных функций, нутритивная реабилитация, реабилитация коморбидных расстройств, а также медикаментозная реабилитация, — объясняет врач. — Хочется подчеркнуть, что перед началом проведения любых реабилитационных мероприятий ваш лечащий врач обязан провести оценку клинического состояния. Он должен отследить температуру, сатурацию, частоту дыхания, подтвердить кардиологический статус, проследить наличие ярко выраженной одышки или приступов удушья и изменение уровня сознания.

По оценке Юлии Шелепенковой, на реабилитацию после COVID-19 сегодня приходится около 7-8% от общего количества гостей санатория. Причем большая часть из них находится в возрасте от 35 до 40 лет.

По данным 2GIS, сегодня реабилитацию можно пройти в 89 центрах, клиниках, санаториях и стационарах Новосибирска.