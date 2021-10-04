Ученые НЭТИ завершают создание системы компьютерного распознавания русского жестового языка

— Мы внесли в программу 1 006 жестов, если быть точными. Также разработали алгоритм для распознавания жестов, теперь можно выделять компоненты жеста, конфигурацию и ориентацию ладони, локализацию жеста, а также характер движения. В России подобной системы раньше не было, это первая в мире разработка, — рассказал профессор кафедры автоматизированных систем управления Новосибирского государственного технического университета Михаил Гриф.

По его словам, сейчас продолжается разработка программы распознавания дактилем (буквы из дактильного алфавита). Точность распознавания дактилем составляет 92%.

— Мы также вели работу над выделением эпентезы (межжестовое движение). Сейчас точность выделения жестов в видеопотоке составляет 85—90%. Пока эта работа ведется в формате эксперимента. Кроме того, мы занимаемся разработкой биологически подобных нейронных сетей, которые работают аналогично человеку, зрительно воспринимающему жестовый язык, — добавил Михаил Гриф.

Сейчас ученые вуза сосредоточены на разработке и внедрении работы компьютерного переводчика в обе стороны, чтобы его качество удовлетворяло требованиям глухих людей. Сначала планируется разработать переводчик для русского жестового языка, а в дальнейшем и для других жестовых языков мира.

Разработка переводчика позволит создать удобное приложение для коммуникации с глухими людьми, а также позволит им проще адаптироваться в обществе и рабочих коллективах.

В мире насчитывается около 130 жестовых языков. В каждом из языков около 3—5 тысяч жестов, которые производятся руками в сочетании с мимикой и положением тела. По данным Всероссийского общества глухих, численность носителей жестового языка в России превышает 300 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 466 миллионов человек в мире страдают от инвалидизирующей потери слуха.