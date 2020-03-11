III фестиваль социального предпринимательства пройдет в Новосибирске

13 и 14 марта в Новосибирске пройдет III фестиваль социального предпринимательства «Бизнес PRODOBRO», направленный на распространение лучших практик ведения яркого, человеколюбивого бизнеса и решение социальных проблем, сообщили организаторы мероприятия. Среди участников, гостей и спикеров фестиваля более 150 представителей социального предпринимательства и некоммерческих организаций из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Томска, Красноярска, Иркутска, Новокузнецка, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Отмечается, что помимо стартапов, в фестивале примут участие представители профильных Фондов и крупных компаний, поддерживающих развитие социального и экопредпринимательства, проекты в сфере креативных индустрий.

Фестиваль организуют Ассоциация «СМАРТ-Концепт» и экологический центр «Просвет» при поддержке Новосибирского государственного университета и ряда партнёров из бизнеса и НКО.

— На площадках события в течение двух дней состоятся как традиционные форматы (лекции, воркшопы, дискуссии), так и необычные экскурсии по социальным предприятиям Академгородка и Новосибирска, выставка товаров социальных предпринимателей, показ роликов-финалистов конкурса социальной рекламы «Реклама будущего», и гвоздь программы – студенческий хакатон социальной рекламы «Бизнес PRODOBRO. Статус Online», на котором для 8 лучших социальных инноваторов из разных городов России студенты под руководством профессионалов создадут вдохновляющие примеры социальной рекламы, — анонсируют организаторы фестиваля.

Тематика проектов участников фестиваля охватывает три сферы: социальное развитие, экобизнес и креативные индустрии как пространства развития действующих и начинающих социальных предпринимателей, их потенциала для повышения качества жизни в городах Сибири.

Как рассказали организаторы, в этом году организовано несколько новых тем и форматов работы, в частности: студенческий хакатон по социальной рекламе; общественная сертификация социальных предпринимателей: зарубежный опыт и возможности для России в партнёрстве с Social Enterprize Mark; IT и сфера туризма: потенциал для развития социального предпринимательства и креативных индустрий в партнёрстве с Интегральным музеем Академгородка и ТурАкселератором (Санкт-Петербург); диагностика потенциала тиражирования проекта и развития франшизы в партнёрстве с компанией «Своя траектория» (Кемерово); батл «Дельфины социального предпринимательства VS Акулы бизнеса» в партнёрстве с фестивалем практик развития ПИР в Сибири.

Полная программа фестиваля представлена на сайте.

Фестиваль социального предпринимательства «Бизнес PRODOBRO» организуется в Новосибирске третий раз. В 2017 году Фестиваль собрал более 20 успешных социальных предпринимателей и 230 участников из Новосибирска, Томска, Иркутска, Кемерово и экспертов и партнёров из Москвы и Санкт-Петербурга. В 2019 фестиваль проходил в статусе межрегионального слёта социальных предпринимателей фонда «Наше будущее» и собрал более 300 участников из более чем 10 регионов страны.

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Фото предоставлено организаторами