Деревня хоббитов появится в Алтайском крае

В туркомплексе «Бирюзовая Катунь» недалеко от Талдинских пещер появиться Деревня хоббитов. Воплотить задумку в жизнь готов известный скульптор Владимир Войчишин, известный своими работами в туркластере «Белокуриха горная». Об этом сообщает губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Телеграм-канале.

— По задумке, в деревне появится несколько домиков, как у хоббитов, — с круглыми окнами и дверями. В одном из них будут проводить мастер-классы по производству шоколада. Вторым проектом Войчишина является винокурня, — уточняет издание «Толк».

Точные сроки реализации проекта, как и стоимость пока не разглашается, но инициаторы обещают завершить проект к летнему сезону.

«Бирюзовую Катунь» — самая большая в России особую экономическую зону туристско-рекреационного типа. Сейчас в «Бирюзовой Катуни» 29 резидентов, которые реализуют проекты общей стоимостью около 19 миллиардов рублей.

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