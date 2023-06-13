Ученые создали БАД, способный снять симптомы опьянения

Ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) создали средство, которые может снять симптомы опьянения, а также сохранить трезвость мышления и способность оставаться в тонусе во время вечеринки, передают «Известия». Кроме того, средство также эффективно может облегчить похмельный синдром.

Отмечается, что препарат — это биологически активная добавка (БАД) к пище, в составе которой абсолютно нет лекарств, а только запатентованное сочетание природных аминокислот и сахаров. Однако он может улучшить координацию, внимание, память и мыслительные способности человека, выпившего алкогольный напиток. Ученые уточнили, что принимать его можно до, после, а также во время употребления алкоголя.

Создатели предупреждают, что препарат нельзя использовать с целью избавиться от зависимости и других негативных симптомов, связанных с хроническим алкоголизмом, так как в этом отношении он бессилен.

Что касается доклинических испытаний, то их проводили на лабораторных мышах, а затем на группе людей, состоящей из 200 добровольцев.

В перспективе производить БАД планируется в виде сыпучего быстрорастворимого порошка, а упаковывать в саше. Реализовываться он будет в Интернете, барах и ресторанах.

По словам медицинского директора группы компаний «ХимРар» Елены Якубовой, препарат абсолютно безопасен для человеческого организма, вместе с тем, его основное преимущество в хорошей переносимости.

Эксперт подчеркнула, что средство отлично защищает нервную систему и помогает быстрее восстанавливать функции головного мозга.

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