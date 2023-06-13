Экс-депутата Заксобрания Александра Морозова признали виновным в мошенничестве

Экс-депутата регионального парламента Александра Морозова признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили наказание 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска. Приговор не вступил в законную силу.
— Сумма ущерба от преступления составила более 18 млн рублей. Морозов погасил ее в полном объеме во время следствия, — напоминает пресс-служба суда.
Александр Морозов сдал мандат летом 2021 года. Он был одним из старожилов регионального парламента Новосибирской области, работал в Заксобрании со второго созыва. В 2020 году Морозов прошел в седьмой созыв от «Единой России» по одномандатному округу №8 (Каргатский, Убинский, Доволенский и часть Чулымского районов). За него проголосовали почти 11,5 тысячи избирателей. По данным налоговой декларации за 2020 год, Морозов задекларировал доход в 3,1 млн рублей. В его собственности (совместной с супругой) находились 16 земельных участков общей площадью 3,3 млн кв. м.
Ранее редакция сообщала о том, что вынесен приговор в отношении Сергея Проничева.
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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