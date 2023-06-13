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Экс-депутата Заксобрания Александра Морозова признали виновным в мошенничестве

  • 13/06/2023, 15:13
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экс-депутат признан виновным
Ему назначили наказание 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

Экс-депутата регионального парламента Александра Морозова признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили наказание 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска. Приговор не вступил в законную силу.

— Сумма ущерба от преступления составила более 18 млн рублей. Морозов погасил ее в полном объеме во время следствия, — напоминает пресс-служба суда.

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Напомним, уголовное дело Александра Морозова связано с выделением госсубсидии ЗАО «Коченевская птицефабрика», руководителем совета директоров которой являлся Морозов. Речь идет о ситуации, которая произошла в период с 2019 по 2020 год, когда компания получила субсидию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в размере 41 млн рублей. Деньги должны были пойти на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены.

Александр Морозов сдал мандат летом 2021 года. Он был одним из старожилов регионального парламента Новосибирской области, работал в Заксобрании со второго созыва. В 2020 году Морозов прошел в седьмой созыв от «Единой России» по одномандатному округу №8 (Каргатский, Убинский, Доволенский и часть Чулымского районов). За него проголосовали почти 11,5 тысячи избирателей. По данным налоговой декларации за 2020 год, Морозов задекларировал доход в 3,1 млн рублей. В его собственности (совместной с супругой) находились 16 земельных участков общей площадью 3,3 млн кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что вынесен приговор в отношении Сергея Проничева.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : экс-депутат признан виновным уголовное дело мошенничество Александра Морозова


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