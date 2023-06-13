Тридцать лесных пожаров зафиксировано в Новосибирской области за минувшую неделю на площади 169 гектаров.

— Действующих лесных пожаров нет, наибольшее количество лесных пожаров зафиксировано в Ордынском и Тогучинском районах, — отметил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по региону.

Также зафиксировано 96 ландшафтных пожаров, привлечено к административной ответственности 23 человека.

Напомним, что особый противопожарный период действует в четырех субъектах Сибирского федерального округа — республике Алтай, Томской, Омской областях и Алтайском крае, а также в 57 муниципальных образованиях Красноярского края и 29 муниципальных образованиях Иркутской области. Режим ЧС у нас по муниципалитетам отсутствует. С начала пожароопасного сезона, в округе зарегистрировано 1379 пожаров. Это в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в МЧС попросили новосибирцев не поджигать тополиный пух.