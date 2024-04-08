Ученый рассказал об итогах завершающегося сезона ОРЗ в Новосибирской области

Очередной сезон респираторных инфекций подходит к концу. В целом по миру в этом сезоне человечество было атаковано сразу тремя разными группами вирусов: гриппа, ОРВИ и COVID-19, отмечает академик РАН Сергей Нетесов.

— Не успела отгреметь пандемия коронавируса, многие ученые заговорили о двойной пандемии — гриппа и коронавируса (твиндемии). Многие предрекали ее начало в 2021-2020, но ее не случилось. В СМИ эксперты высказывали предположения о том, что этого не произошло так как грипп был подавлен COVID-19, — цитирует Сергея Нетесова пресс-служба НГУ.

По словам эксперта, во время пандемии маски доказали свою эффективность.

— Эффективность происходит из того, что вирусы хоть и сами по себе меньше отверстий между волокнами масок, но они не летают поодиночке, — комментирует ученый. — Они распространяются в больших количествах в микрокаплях, например, при кашле и чихании зараженного человека. Именно микрокапли диаметром более 5 микрон обычные хирургические маски отсекают на 70%.

По мнению ученого, причиной тройной эпидемии (грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус) в 2023 году стало снижение патогенности коронавируса, который стал менее смертельным, но более заразным.

— Именно поэтому в 2020 году во всем мире заболевших было меньше, чем в 2021 и 2022 годах, зато умерших — больше, — подчеркивает ученый.

Лидером по заболеваемости в завершающемся простудном сезоне по-прежнему остается COVID-19, на втором месте — грипп, а на третьем — респираторно-синцитиальный вирус, поражающий детей и пожилых людей.

Однако, по словам Нетесова, уровень заболеваемости опустился ниже порога эпидемичности. Следующий сезон начнется в октябре и продолжится до конца марта 2025 года. Академик предполагает, что он будет близок к прошедшему, но активность коронавируса, скорее всего, несколько снизится, и придет другой подтип гриппа.

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