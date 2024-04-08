Рекламодателям

Сибирский климатический хаб создают три региона округа

  • 08/04/2024, 17:03

Сибирский климатический хаб создают три региона округа
Это научно-исследовательский проект в рамках которого будет изучаться влияние хозяйственной деятельности компаний на климат и экологию.

Правительство Новосибирской области утвердило заключение соглашения о межрегиональном сотрудничестве и совместной деятельности Новосибирска, Кузбасса и Алтая по созданию и функционированию научно-исследовательского проекта Сибирского климатического хаба. Это решение было принято сегодня на заседании правительства региона.

— В рамках хаба планируется проводить научные исследования и практические работы по оценке климатических и экологических эффектов от экономической деятельности на смежных территориях трех субъектов РФ, — отметил министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.

Напомним, запуск проекта обсуждался в октябре 2023 года в Кузбассе на встрече представителей правительства Кемерова с приехавшей в регион делегацией Новосибирской области, которую возглавляла заместитель губернатора Ирина Мануйлова. В рамках Сибирского климатического хаба регионы планируют реализовывать совместные проекты Научно-образовательного центра «Кузбасс» и Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СибБиоНОЦ), поясняла пресс-служба Кемеровской области.

Ноябрьский ураган может повториться в Новосибирской области

Ноябрьский ураган может повториться в Новосибирской области

Напомним, в прошлом году синоптики Запсибгодромета зарегистрировали сразу несколько погодных рекордов, а также аномальный природных явлений в Новосибирской области. Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик отмечала, что в связи с потеплением в регионе растет количество опасных метеорологических явлений. К ним относятся, ураганы, засуха, аномальная жара, град и т.д. Как результат, аграрии области собрали на 1 млн тонн урожая меньше, чем в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что участники СиббиоНОЦ заплатили 2 млрд рублей налогов в Новосибирске.

Фото freepik, автор: freepik

113

Рубрики : Власть Наука

Регионы: Новосибирск Кемерово

Теги : изменение климата


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaPZЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaU5ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocmiikkЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocu6zHjЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwocmiPVzЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwojEpGAjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирский авиазавод отправил партию бомбардировщиков на СВО
5/04/24 15:40
Сбор корма для собак на СВО объявили в Новосибирске
4/04/24 18:00
Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО
28/03/24 10:41

Академгородку нужен импульс развития

По мнению экспертов, просто «добавить финансирование и решить все проблемы» уже не получится.
Читать далее >>

Транспортные потоки и схемы движения просчитают для нового микрорайона в Новосибирске

Новый микрорайон в устье реки Иня появится к 2035 году.
Читать далее >>

Новосибирский авиазавод отправил партию бомбардировщиков на СВО

Это первая в 2024 году партия самолетов, изготовленная в Новосибирске по гособоронзаказу.
Читать далее >>

Проект детского сада в микрорайоне «Клюквенный» разработает компания из Татарстана

В Новосибирске подведены результаты конкурса.
Читать далее >>

Евгений Гаврилов забрал документы с конкурса за пост мэра Новосибирска

На данный момент осталось 17 кандидатов. Тестирование уже завтра.
Читать далее >>

Новосибирск получит еще 900 млн рублей на дороги

На 50 млн рублей, по сравнению с 2023 годом, увеличено финансирование ремонта тротуаров.
Читать далее >>

Пятилетнему мальчику, страдающему аутизмом, требуется курсовое лечение

Не хватает — 223 300 рублей.
Читать далее >>

Олег Клемешов не видит особого эффекта от ямочного ремонта в Новосибирске

Он потребовал ускорить заключение контрактов с подрядчиками и увеличить объемы работ.
Читать далее >>

Городские дороги моют шампунем в Новосибирске

За неделю с улиц города вывезено 135 тонн грязи.
Читать далее >>

Роман Теленчинов не будет участвовать в конкурсе по выборам мэра Новосибирска

По информации источника редакции Infopro54, он забрал документы.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Дмитрий Кромский, Tele2: На рынке сотовой связи сохранится тренд на рост трафика мобильного интернета

Дмитрий Кромский, Tele2: На рынке сотовой связи сохранится тренд на рост трафика мобильного интернета

О сети, емкости и рефарминге в интервью Infopro54 рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Cобытийная индустрия может стать драйвером развития Новосибирска и региона
8/04/24 18:40
Бизнес
Скинуться на кладбище предложили жителям города под Новосибирском
8/04/24 17:54
Общество
Депутат Госдумы записал второе послание будущему мэру Новосибирска
8/04/24 17:34
Общество
Академгородку нужен импульс развития
8/04/24 17:22
Бизнес
Мэрия Новосибирска передумала отбирать квартиру у семьи, где умерла тройняшка
8/04/24 17:20
Общество
Дачные маршруты начнут работать в второй половине апреля в Новосибирске
8/04/24 17:11
Общество
За убийство солдат-срочников мигранта задержали в Сибири
8/04/24 17:10
Происшествия
Сибирский климатический хаб создают три региона округа
8/04/24 17:03
Власть Наука
Ученый рассказал об итогах завершающегося сезона ОРЗ в Новосибирской области
8/04/24 16:50
Общество
«Рейда по хиджабам не было»: общественники прокомментировали жалобу на них в МВД Новосибирска
8/04/24 16:49
Общество
На рынок онлайн-бронирования отелей в России выходят новые игроки
8/04/24 16:48
Бизнес
Около двух тысяч новобранцев из Новосибирской области отправятся служить в весенний призыв
8/04/24 16:15
Общество
Стартовал второй этап конкурса Сбера «Цифровой марафон»
8/04/24 16:02
Бизнес
Более 500 мигрантов выдворили из Новосибирской области
8/04/24 15:07
Право&Порядок
Около 400 вакансий на Всероссийской ярмарке труда представит Новосибирский авиазавод
8/04/24 14:48
Бизнес Общество Промышленность
В 2023 году в Новосибирской области выявили 67 фальшивых купюр
8/04/24 14:47
Право&Порядок Финансы
За неделю 76 пожаров произошло в Новосибирской области
8/04/24 14:22
Происшествия
Рабочая неделя началась с потепления в Новосибирске
8/04/24 13:02
Общество
Шесть лет дочь получала пенсию за умершего отца в Новосибирске
8/04/24 12:24
Право&Порядок
Губернатор поручил всем службам оперативно реагировать на паводковую ситуацию
8/04/24 11:55
Власть Общество
Популярное
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18
Новости компаний
ПСБ: супермаркеты, фудкорты и бьюти-салоны Новосибирска чаще других предлагают оплатить покупки гаджетами
8/04/24 9:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
5/04/24 9:00
Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт
4/04/24 9:00
Правительство Красноярского края и Банк Уралсиб подписали Соглашение о сотрудничестве
3/04/24 9:00
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год
2/04/24 11:23
«Россети» обеспечили электроэнергией строящийся под Новосибирском научный комплекс СКИФ
1/04/24 17:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска