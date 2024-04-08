Сибирский климатический хаб создают три региона округа

Правительство Новосибирской области утвердило заключение соглашения о межрегиональном сотрудничестве и совместной деятельности Новосибирска, Кузбасса и Алтая по созданию и функционированию научно-исследовательского проекта Сибирского климатического хаба. Это решение было принято сегодня на заседании правительства региона.
— В рамках хаба планируется проводить научные исследования и практические работы по оценке климатических и экологических эффектов от экономической деятельности на смежных территориях трех субъектов РФ, — отметил министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.
Напомним, запуск проекта обсуждался в октябре 2023 года в Кузбассе на встрече представителей правительства Кемерова с приехавшей в регион делегацией Новосибирской области, которую возглавляла заместитель губернатора Ирина Мануйлова. В рамках Сибирского климатического хаба регионы планируют реализовывать совместные проекты Научно-образовательного центра «Кузбасс» и Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СибБиоНОЦ), поясняла пресс-служба Кемеровской области.
Ранее редакция сообщала о том, что участники СиббиоНОЦ заплатили 2 млрд рублей налогов в Новосибирске.
Фото freepik, автор: freepik
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