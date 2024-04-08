Сибирский климатический хаб создают три региона округа

Правительство Новосибирской области утвердило заключение соглашения о межрегиональном сотрудничестве и совместной деятельности Новосибирска, Кузбасса и Алтая по созданию и функционированию научно-исследовательского проекта Сибирского климатического хаба. Это решение было принято сегодня на заседании правительства региона.

— В рамках хаба планируется проводить научные исследования и практические работы по оценке климатических и экологических эффектов от экономической деятельности на смежных территориях трех субъектов РФ, — отметил министр науки Новосибирской области Вадим Васильев.

Напомним, запуск проекта обсуждался в октябре 2023 года в Кузбассе на встрече представителей правительства Кемерова с приехавшей в регион делегацией Новосибирской области, которую возглавляла заместитель губернатора Ирина Мануйлова. В рамках Сибирского климатического хаба регионы планируют реализовывать совместные проекты Научно-образовательного центра «Кузбасс» и Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СибБиоНОЦ), поясняла пресс-служба Кемеровской области.

Напомним, в прошлом году синоптики Запсибгодромета зарегистрировали сразу несколько погодных рекордов, а также аномальный природных явлений в Новосибирской области. Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик отмечала, что в связи с потеплением в регионе растет количество опасных метеорологических явлений. К ним относятся, ураганы, засуха, аномальная жара, град и т.д. Как результат, аграрии области собрали на 1 млн тонн урожая меньше, чем в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что участники СиббиоНОЦ заплатили 2 млрд рублей налогов в Новосибирске.