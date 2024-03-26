Вспышку кори зарегистрировали в Новосибирской области

Несколько случаев кори зарегистрировали в марте в Новосибирской области. В двух школах медики выявляют всех, кто контактировал с заболевшими.

В областном Роспотребнадзоре информацию о распространении кори подтвердили, но точное количество заболевших не назвали.

— На территории региона в 2024 году регистрируется спорадическая заболеваемость корью среди непривитого населения, без дальнейшего распространения. По каждому случаю проведены противоэпидемические мероприятия по профилактике инфекционных болезней. Определен круг контактных лиц по месту работы, учебы и проживания, — рассказала BFM-Новосибирск замруководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

По словам собеседника, последний случай заболевания ведомство зарегистрировало 22 марта.

Корь является высококонтагиозной инфекционной болезнью, вызываемой вирусом. Вирус кори легко распространяется при дыхании, кашле или чихании инфицированного человека. Инфекция может вызвать тяжелое заболевание, осложнения и даже смерть. Чаще всего встречается у детей.

Ранее редакция сообщала о том, что Минздрав Новосибирской области опроверг нехватку вакцины от кори и коклюша в регионе.