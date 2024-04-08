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«Рейда по хиджабам не было»: общественники прокомментировали жалобу на них в МВД Новосибирска

  • 08/04/2024, 16:49

«Рейда по хиджабам не было»: общественники прокомментировали жалобу на них в МВД Новосибирска
Скандал с требованием снять с головы фармацевта хиджаб набирает обороты.

Новосибирские СМИ опубликовали информацию о том, что Сибирский центр общественных инициатив просит МВД города проверить законность «рейда по хиджабам». Поводом стал случай, когда Русская народная дружина (РНД) потребовала у руководства аптечной сети «Мелодия здоровья» снять с головы девушки-фармацевта хиджаб. По мнению общественников, платок на голове иностранки способен вызвать разжигание межнациональной вражды.

— Мне по большому счету вообще не важно, кто и откуда эта девушка в хиджабе, мне важно, чтобы она соблюдала наши законы, уважала нас и нашу страну. Хиджабов нет в нашем традиционном исламе! Ни татарки, ни башкирки, ни чеченки никогда не носили хиджаб! В Средней Азии их запрещают! Почему вы позволяете вашей подчинённой приходить на работу в таком виде?, — обратилась участница РНД к руководству аптечной сети «Мелодия здоровья».

Такие замечания вызвали в обществе разную реакцию: кто-то поддержал дружинников, а кто-то посчитал их требование незаконным. В число вторых вошел Центр поддержки общественных и гражданских инициатив, который якобы потребовал у полиции проверить законность такого требования.

Руководитель РНД пояснил Infopro54, что из МВД ему не звонили, а сам он об этом узнал из СМИ и соцсетей. Общественник считает информацию о рейдах абсолютной ложью и необузданной фантазией журналистов.

— Никакого рейда не было. Это выдумка от начала до конца, ничем не подтвержденная. Что такое «рейд по хиджабам» — я сам не знаю. Было требование к аптечной сети «Мелодия здоровья» убрать сотрудника, который имеет на голове хиджаб. Мы объясняли, почему, — прокомментировал Infopro54 информацию руководитель РНД Евгений.

Собеседник поясняет, что есть элементарные понятия о соблюдении законов страны, в которой находится человек. Например, гулять в шортах по улицам на Северном Кавказе и Средней Азии, а так же заходить в мечеть — незаконно, считается неуважением к местному населению и просто недопустимо со стороны приезжих. И русские люди следуют законам той страны, где они находятся.

— Хотя никто в шортах не зашел в мечеть или в места массового скопления людей и не взорвал себя. А вот основания видеть в хиджабе признак исламского радикализма у нас есть. Потому что нас убивали люди в такой одежде. Нас убивали люди с фашистскими крестами на форме и нас убивали люди в хиджабах. Поэтому и обратились к руководству «Мелодии здоровья» с просьбой вот таким образом не тревожить население, не будить эту память о терактах и память о погибших людях, — пояснил общественник.

Участники Русской народной дружины возмутился тем, что в СМИ их организацию назвали ультраправой. По словам руководителя, в РНД состоят люди разных национальностей: русские, татары, башкиры, немцы, казахи, узбеки, буряты. И называть их националистами, по меньшей мере, несправедливо.

— В нашей дружине православные, разноверы, католики, буддисты, неверующие и атеисты. Таким образом, мы, конечно, интернационалисты, как всякий русский. Мы многоконфессиональная организация. Называть нас ультраправыми нет никаких оснований. Это ложь, которую мы требуем опровергнуть те СМИ, которые нас так назвали, — заявил Евгений.

Собеседник добавил, что РНД обратится в суд по факту оскорбления со стороны журналистов и навешивания на организацию националистических ярлыков.

Общественник считает, что отношение к деятельности РНД в данном случае субъективное и не всем по вкусу. А замечание в адрес аптеки ни имеет ничего общего с понятием «рейд».

Евгений провел параллель с действиями азербайджанской диаспоры  после инцидент в Мошковском районе области, который произошел в мае 2021 года. Тогда во время задержания инспектор ГИБДД случайно выстрелил в 19-летнего Векила Абдуллаева, который в результате огнестрельной травмы в голову впоследствии скончался в больнице.

На следующий день после трагедии, в Мошково начали распространяться слухи о возможной мести полицейскому и его семье со стороны родственников и друзей погибшего парня, а на улицах поселка появилось усиление из силовиков.

— Почему эти СМИ ни слова не сказали про рейд азербайджанской национальной культурной автономии в Мошково? Когда они прибыли туда, блокировали полицейский участок и поликлинику, требовали выдать им русского офицера. Про этот рейд почему умолчали? Что их так зацепило в нашем обращении к руководству «Мелодии здоровья»? — задается вопросами собеседник Infopro54.

Евгений уверяет, что к девушке-фармацевту никто из РНД не подходил лично и никаких претензий не предъявлял. Организация действует в рамках существующего закона РФ, фиксирует нарушения и обращается в соответствующие органы. Дружинники до сих пор не могут «достучаться» до руководства «Мелодии здоровья». Все их комментарии на флампе, в 2ГИС и на официальной странице в «Вконтакте» беспощадно удаляются, а по указанным в реквизитах номерам телефонов не берут трубки.

— Написали на почту — ответа не последовало. Мы хотели встретиться с ними по этому вопросу. Так же как и с Центром поддержки общественных инициатив, который якобы пожаловался на нас в правоохранительные органы. В МВД также готовы дать пояснения. Наше дело правое, мы за закон, — подытожил собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирска не смогли прокомментировать поступление жалобы от Сибирского центра общественных инициатив и требование проверить «рейд» на законность.

Ранее редакция сообщала о том, что Русская народная дружина  показала самое топовое место с мигрантами в Новосибирске. Творящийся там бардак общественники сняли на видео, чтобы это увидели власти и правоохранительные органы на федеральном уровне.

Источник фото: Телеграм-канал «Русская народная дружина».

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : хиджаб фармацевт Русская народная дружина общественники конфликт


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