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Ученый СО РАН поборется за должность президента Российской академии наук

  • 25/08/2022, 14:00
Автор:
Российская академия наук
В рамках «Технопрома» Дмитрий Маркович представил основные тезисы своей предвыборной программы.

Директор Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН, академик, доктор физико-математических наук, главный ученый секретарь СО РАН Дмитрий Маркович намерен участвовать в выборах президента РАН. Об этом академик объявил в ходе пресс-конференции в рамках форума «Технопром», где представил основные тезисы своей предвыборной программы.

Те мысли, которые подвигли меня в свое время дать согласие баллотироваться на пост президента РАН, касаются, прежде всего, понимания, что опыт Сибири, опыт научной и образовательной деятельности академического сообщества СО РАН может быть в высокой степени применим и успешно внедрен на федеральном уровне, говорит академик. Ключевым вопросом сейчас является позиционирование РАН в нашем обществе на всем научно-образовательном и инновационном ландшафте страны. Я выступаю в этой президентской гонке как представитель СО РАН. Чувствую, что могу в рамках как предвыборной программы, так и в случае избрания делать некоторые полезные для страны вещи.

Одним из первых пунктов, которые Маркович обозначил в своей предвыборной программе, стало создание единой, общей для всей страны научной базы для решения актуальных задач и реализации проектов федерального уровня. По мнению ученого, Сибирское отделение РАН уже готово выступить такой базой.

Многое делается, сообщает Маркович. Созданы институты развития, управления. Общей базы не хватает. СО РАН могла бы стать структурой для всей страны, которая готовила бы решения, прогнозы, стратегии, крупные проекты федерального масштаба. Они могут быть связаны с безопасностью и независимостью сельскохозяйственной, продовольственной, это могут быть медицинские вопросы. Недавняя эпидемия, которая еще не закончилась, доказала нам, что это необходимо сделать. Здесь, кстати говоря, у СО РАН есть серьезный опыт формирования пакета предложений для борьбы с проявлениями пандемии, начиная от фармацевтики и заканчивая безопасностью.

В качестве еще одного приоритетного шага для реализации масштабных федеральных проектов ученый называет более плотное взаимодействие науки с органами власти.

Нужно расширять диалог со всеми властными структурами, считает академик. Президент РАН, члены президиума и вице-президенты должны «прописаться» в комитетах Государственной Думы, Совета Федерации, федеральных министерствах, органах управления в регионах.

В качестве еще одного пункта своей выборной программы Дмитрий Маркович называет изменение приоритетов финансирования научной отрасли, а также более плотное сотрудничество с реальным сектором российской экономики и с государствами-союзниками России.

Несмотря на то, что много раз звучало, что очень хорошо финансируется российская наука, это далеко не является пределом мечтаний для развития научно-образовательной сферы, поясняет ученый. Что такое триллион рублей? Это на отраслевую и прикладную науку. Из них на фундаментальную науку отведено немного. Нужно менять эту «пирамиду», привлекать средства из реального сектора экономики. Технологического суверенитета, полного и замкнутого, достичь, конечно же, невозможно — есть мировое разделение труда и так далее. Но мы должны ориентироваться на себя и на ближайших союзников. Мы должны с ними взаимодействовать, но быть готовыми, что отношения с государствами могут трансформироваться.

В настоящее время президентом РАН является академик Александр Сергеев, СО РАН — академик Валентин Пармон.

 

Ранее редакция сообщала, об избрании сибирского ученого членом-корреспондентом Российской академии наук.

 

Фото: пресс-центр ТАСС

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Рубрики : Власть Наука

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : СО РАН Российская академия наук выборы


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