«ЭкоНива» создает в Черепановском районе генетический селекционный центр

В Новосибирской области появится еще одни селекционный центр по выращиванию семян, адаптированных к климатическим условиям Сибири. Соглашение о его создании в рамках форума «Технопром» подписали Институт цитологии и генетики СО РАН и ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

— В рамках подписанного соглашения и стратегического партнерства наша задача объединить научный потенциал мирового уровня в части семеноводства, практические прикладные науки и нашу технологичность, — сообщил замгендиректора по науке управляющей компании ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Виталий Волощенко.

Кроме того, по его словам, партнеры решили готовить практикоориентированных специалистов, в том числе для обеспечения технологического суверенитета России в части селекционного семеноводства.

В кулуарах форума Волощенко пояснил, что старт проекта селекционного семеноводческого и генетического центра намечен на 2023 год. В первой очереди объем инвестиций составит 1.5 млрд рублей. Сейчас идет подготовка проекта, который будет представлен в банки для получения финансирования.

— В рамках проекта мы планируем работать с 8 сельскохозяйственными культурами: это селекция сибирских семян пшеницы, ячмени, сои, кукурузы, люцерны, кормовых трав, —перечисляет Волощенко. — Мы планируем сосредоточится на фуражных сортах ячменя с высоким содержанием белка и кормовыми ценностями, ультраскороспелых сортах кукурузы и сои, которые смогут вызревать в условиях Сибири.

— В основном сортовой состав и объем семенного фонда будет ориентирован на Сибирский, Уральский и Дальневосточный регионы, а также на ряд стран Ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, — пояснил Виталий Волощенко.

На полную производственную мощность центр планирует выйти к 2030 году и производить около 80 тыс тонн сертифицированных семян в год. Под семеноводство будет занято от 10 до 30 тыс га, под научную площадку — селекционные поля — 100-300 га.

Отметим, что в Черепановском районе у «ЭкоНива-АПК Холдинг» уже есть задел по селекционным мощностям: испытательные и семеноводческие полигоны, перерабатывающие мощности. Компания рассчитывает, что потенциал ИЦиГ СО РАН позволит ей выйти на новый уровень по созданию конкурентных сортов с использованием генетических технологий и современных методов селекции сибирских семян.

Ранее редакция сообщала, что в Колыванском районе появятся два крупных селекционных центра.