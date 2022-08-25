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Новосибирский Сбер и Strategy Partners заключили соглашение с Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области

  • 25/08/2022, 14:06
В рамках работы IX Международного форума «Технопром-2022» Новосибирский Сбер и компания Strategy Partners подписали соглашение о сотрудничестве с Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области.

СберСтороны договорились объединить свои технические, финансовые и кадровые ресурсы для цифровизации промышленного сектора региона. Основным направлением совместной деятельности станут цифровые решения и программы импортозамещения для стратегического развития отраслевых предприятий.

Никита Макаренко, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Для Сбера важно поддерживать промышленный сектор и способствовать его развитию. Актуальность предлагаемых нами цифровых решений и продуктов становятся актуальнее в условиях импортозамещения. Уверен, что большой опыт Сбера и наши наработки в сотрудничестве с Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области пойдут на благо развития региона».

Валерия Плотникова, управляющий партнер Strategy Partners:

«Уход иностранных компаний и расширение сотрудничества со странами Азии дают возможность для роста существующих и запуска новых производств. В силу географического положения Новосибирская область имеет значительный потенциал. Данное сотрудничество позволит существенно ускорить подготовку документов для получения мер господдержки для заявителей, а также увеличит доступность для них финансовых и иных продуктов экосистемы Сбера в рамках комплексного подхода к реализации инвестиционных проектов».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопром Сбер бизнес


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