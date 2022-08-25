Новосибирский Сбер и Strategy Partners заключили соглашение с Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области

Стороны договорились объединить свои технические, финансовые и кадровые ресурсы для цифровизации промышленного сектора региона. Основным направлением совместной деятельности станут цифровые решения и программы импортозамещения для стратегического развития отраслевых предприятий.

Никита Макаренко, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Для Сбера важно поддерживать промышленный сектор и способствовать его развитию. Актуальность предлагаемых нами цифровых решений и продуктов становятся актуальнее в условиях импортозамещения. Уверен, что большой опыт Сбера и наши наработки в сотрудничестве с Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области пойдут на благо развития региона».

Валерия Плотникова, управляющий партнер Strategy Partners: