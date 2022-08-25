Новосибирский Сбер и Strategy Partners заключили соглашение с Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области

Стороны договорились объединить свои технические, финансовые и кадровые ресурсы для цифровизации промышленного сектора региона. Основным направлением совместной деятельности станут цифровые решения и программы импортозамещения для стратегического развития отраслевых предприятий.
Никита Макаренко, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:
«Для Сбера важно поддерживать промышленный сектор и способствовать его развитию. Актуальность предлагаемых нами цифровых решений и продуктов становятся актуальнее в условиях импортозамещения. Уверен, что большой опыт Сбера и наши наработки в сотрудничестве с Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области пойдут на благо развития региона».
Валерия Плотникова, управляющий партнер Strategy Partners:
«Уход иностранных компаний и расширение сотрудничества со странами Азии дают возможность для роста существующих и запуска новых производств. В силу географического положения Новосибирская область имеет значительный потенциал. Данное сотрудничество позволит существенно ускорить подготовку документов для получения мер господдержки для заявителей, а также увеличит доступность для них финансовых и иных продуктов экосистемы Сбера в рамках комплексного подхода к реализации инвестиционных проектов».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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